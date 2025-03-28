Kayserispor- Hatayspor: 5-0

89’uncu dakikada Kartal’ın ara pasında topa hareketlenen Nazon’un yere düşerken yaptığı vuruşu kaleci çeldi. Dönen topa hareketlenen Talha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve fark 5’e çıktı. 5-0

69'uncu dakikada Kayserispor kontra atağa çıktı. Gökhan Sazdağı’nın ara pasına hareketlenen Nazon, rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Nazon'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top fileleri havalandırdı. 4-0

68’inci dakikada Boutobba’nın sağ kanattan yaptığı ortaya kimse dokunamadı. Top kale direğini yalayarak oyun alanının dışına gitti.

3'üncü dakikada Kartal Kayra’nın kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda kaleci Bekaj topu çeldi. Bekaj’dan dönen topu takip eden Ali Karimi'nin arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 1-0

SÜPER Lig’in 29’uncu haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Hatayspor’u 5-0 mağlup ederek puanını 30'a yükseltti. Konuk ekip Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

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