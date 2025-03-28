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        Kayserispor- Hatayspor: 5-0

        STAT: RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Batuhan Kolak, Mehmet Kısal, Mehmet Salim MazlumKAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Gökhan Sazdağı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:00 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:00
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        Kayserispor- Hatayspor: 5-0
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        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Batuhan Kolak, Mehmet Kısal, Mehmet Salim Mazlum

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Talha Sarıarslan), Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 81 Nurettin Korkmaz), Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia (Dk. 67 Ackah), Cardoso (Dk. 67 Mane), Ramazan Civelek, Bahoken (Dk. 67 Nazon)

        HATAYSPOR: Bekaj- Kerim Alıcı (Dk. 46 Aboubakar), Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 77 Selimcan Temel), Cemali Sertel, Massanga, Abdülkadir, Görkem Sağlam (Dk. 60 Rui Pedro), Boutobba, Bamgboye (Dk. 46 Mendes), Strandberg (Dk. 60 Okoronkwo)

        GOLLER: Dk. 3 Ali Karimi, Dk. 37 Bahoken, Dk. 59 Ramazan Civelek, Dk. 69 Nazon, Dk. 89 Talha Sarıarslan (Kayserispor)

        SARI KARTLAR: Carole (Kayserispor), Abdulkadir Parmak, Rui Pedro (Hatayspor)

        SÜPER Lig’in 29’uncu haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Hatayspor’u 5-0 mağlup ederek puanını 30'a yükseltti. Konuk ekip Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

        3'üncü dakikada Kartal Kayra’nın kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda kaleci Bekaj topu çeldi. Bekaj’dan dönen topu takip eden Ali Karimi'nin arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 1-0

        7’nci dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda kaleci Bekaj topu uzaklaştırdı.

        14’üncü dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden oyun alanının dışına gitti.

        37’nci dakikada Ali Karimi’nin ara pasında topa hareketlenen Cardoso, ceza sahası içinde topla buluştu. Cardoso’nun ceza sahası içinde verdiği pasta topla buluşan Bahoken’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

        Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        56’ncı dakikada Bourabia’nın ceza sahası yayının dışından taşıdığı topta verdiği ara pasla topa hareketlenen Cardoso’nun vuruşunda Hatayspor savunması topu uzaklaştırdı.

        59’uncu dakikada sol kanatta köşe bayrağının hemen önünden Ali Karimi’nin yaptığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Ramazan’ın vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 3-0

        68’inci dakikada Boutobba’nın sağ kanattan yaptığı ortaya kimse dokunamadı. Top kale direğini yalayarak oyun alanının dışına gitti.

        69'uncu dakikada Kayserispor kontra atağa çıktı. Gökhan Sazdağı’nın ara pasına hareketlenen Nazon, rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Nazon'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top fileleri havalandırdı. 4-0

        76’ncı dakikada Kartal Kayra’nın sol çaprazdan yerden yaptığı sert vuruş yan ağlarda kaldı.

        79’uncu dakikada Nazon’un sağ kanattan taşıdığı topta ceza sahası içinde Mane topa dokunamadı.

        80’inci dakikada Kartal Kayra’nın ara pasında Nazon’un plase vuruşunda kaleci Bekaj topu kornere çeldi.

        89’uncu dakikada Kartal’ın ara pasında topa hareketlenen Nazon’un yere düşerken yaptığı vuruşu kaleci çeldi. Dönen topa hareketlenen Talha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve fark 5’e çıktı. 5-0

        Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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