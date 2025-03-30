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        Kayseri'de, kamyona çarpan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

        KAYSERİ'de otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 30.03.2025 - 20:10
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        Kayseri'de, kamyona çarpan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
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        KAYSERİ’de otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada V.Ş. yaşamını yitirdi, eşi H.Ş. ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde meydana geldi. V.Ş. yönetimindeki 06 BKE 168 plakalı otomobil, bir marketin önünde park halinde olan 38 UA 378 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobilde sıkışan V.Ş. ile eşi H.Ş.’nin çıkarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından otomobilden çıkarılan V.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı eşi H.Ş. ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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