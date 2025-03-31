Erciyes Kayak Merkezi'nden ülke ekonomisine yıllık 200 milyon avroluk katkı

TÜRKİYE'ninönemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 2 milyon 700 bin ziyaretçi ağırladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Bizim hesaplarımıza göre Erciyes'in Kayseri ve ülke ekonomisine yıllık 200 milyon avro katkısı var. 10 yılda da Erciyes'in ülke ekonomisine toplam 2 milyar avro katkı sağladığına inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor. Bu sezon Erciyes'e 2 milyon 700 bin ziyaretçi gelirken, ülke ekonomisine de 200 milyon avro katkı sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Erciyes, bizim hizmet ihracatında Kayseri'nin ve Orta Anadolu'nun en büyük markası. Bu markayı dünyada büyütmek istiyoruz. Çünkü gerçekten emsallerimizle aynı kalitedeyiz. Hatta onlardan çok daha iyi yönlerimiz var. Anadolu'nun ortasında kolay ulaşıma sahip, görece olarak çok ucuz bir kayak merkeziyiz. Öyle olunca da hem yurt içi hem de yurt dışından birçok ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu sene Çekya ve Polonya'dan direkt uçaklarımız geldi. Gelecek sene yine aynı ülkelerden ikinci uçakların gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.