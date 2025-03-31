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        Erciyes Kayak Merkezi'nden ülke ekonomisine yıllık 200 milyon avroluk katkı

        TÜRKİYE'ninönemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 2 milyon 700 bin ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:50
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        Erciyes Kayak Merkezi'nden ülke ekonomisine yıllık 200 milyon avroluk katkı
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        TÜRKİYE'ninönemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 2 milyon 700 bin ziyaretçi ağırladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Bizim hesaplarımıza göre Erciyes'in Kayseri ve ülke ekonomisine yıllık 200 milyon avro katkısı var. 10 yılda da Erciyes'in ülke ekonomisine toplam 2 milyar avro katkı sağladığına inanıyoruz" dedi.

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor. Bu sezon Erciyes'e 2 milyon 700 bin ziyaretçi gelirken, ülke ekonomisine de 200 milyon avro katkı sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Erciyes, bizim hizmet ihracatında Kayseri'nin ve Orta Anadolu'nun en büyük markası. Bu markayı dünyada büyütmek istiyoruz. Çünkü gerçekten emsallerimizle aynı kalitedeyiz. Hatta onlardan çok daha iyi yönlerimiz var. Anadolu'nun ortasında kolay ulaşıma sahip, görece olarak çok ucuz bir kayak merkeziyiz. Öyle olunca da hem yurt içi hem de yurt dışından birçok ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu sene Çekya ve Polonya'dan direkt uçaklarımız geldi. Gelecek sene yine aynı ülkelerden ikinci uçakların gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

        'GELECEK SENE DAHA YOĞUN BİR ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ'

        Erciyes'in yurt dışında tercih edilen bir destinasyon olduğunu belirten Elcuman, “Bu sene yine İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkelerden misafir ağırladık. 2 senedir birçok İngiliz misafir ağırladık. Hem turist hem de acente olarak İngiliz ziyaretçilerimiz oldu. Geçen sene uğraştığımızın meyvelerini bu sene aldık. Gelecek sene daha yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. Almanya ve Avrupa, Rusya ve Ukrayna'dan çok sayıda ziyaretçilerimiz var. Bizim hesaplarımıza göre Erciyes'in Kayseri ve ülke ekonomisine yıllık 200 milyon avro katkısı var. 10 yılda da Erciyes'in ülke ekonomisine toplam 2 milyar avro katkı sağladığına inanıyoruz. Henüz otellerden ve turizm il müdürlüğünden ve havalimanından yabancı turist rakamlarının almadık. Gelen toplam ziyaretçi sayımızın yaklaşık yüzde 15'i her yıl yabancı turistlerden oluşuyor. Son rakamlara göre 2,7 milyon genel ziyaretçi sayısına ulaştık. İlerleyen günlerde tam rakamlar geldiğinde yeniden bir değerlendirme yapma imkanımız olacaktır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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