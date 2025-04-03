Hasta taşıyan ambulans, kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kayseri-Malatya yolu Kamber mevkisinde meydana geldi. G.T. yönetimindeki 60 AEB 696 plakalı hasta taşıyan ambulans, A.Ö. idaresindeki 38 LS 819 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Her iki araç da şarampole devrildi. Ambulanstaki 5 kişi ve kamyonetin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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