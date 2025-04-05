Sol gözü ampute edilen kedi, sahiplenilmeyi bekliyor

KAYSERİ'degöz küresi dışarı çıkmış kedinin sol gözü, ameliyat edilerek ampute edildi. Veteriner hekim Ali Kocataş, "Gözün yapısı bozulduğu için o bölgeden uzaklaştırmamız gerekiyordu. Biz de operasyon esnasında gözü uzaklaştırdık. Sonrasında göz kapaklarını birbirine diktik. Bundan sonra bir ağrı hissetmeyecek ve hayatına tek gözle devam edecek. Birinin sahiplenmesini bekleyene kadar kliniğimizde tutabiliriz" dedi.

Bünyan ilçesinde göz küresi dışarı çıkmış halde sokak kedisi bulan kişi, durumu Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) bildirdi. Dernek ve belediye yetkililerin de iş birliğiyle sokak kedisi, özel bir veteriner kliniğine getirildi. Kedinin kan tahlillerinin normal çıkmasının ardından yaklaşık 45 dakikalık operasyon sonucu sol gözü ampute edildi.

'GÖZÜNDEKİ KAN AKIŞI VE KORNEASI BOZULMUŞ'

Veteriner hekim Ali Kocataş, "Dün öğle saatlerinde KAYHAKDER tarafından sol gözünde kayıp meydana gelmiş bir kedi getirildi. Genel muayenesini yaptık ama gözündeki kan akışı ve korneası bozulmuş durumda. O yüzden gözüne herhangi bir müdahale yapamıyoruz. Gözünü ampute ederek, o bölgeden uzaklaştırmamız gerekiyor. Kedinin kan tahlillerini aldık ve genel durumunu stabil hale getirdik. Kedinin genel durumunu gözlemledik ve kan tahlilleri sonucunda durumunun iyi olduğuna karar verdik" diye konuştu.