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        Erciyes 38 FK – Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1

        STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Taner Tuncer, Hakan Erkan, Hakan DursunERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner, Berkay, İsmail, Batuhan, Caner (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:40
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        Erciyes 38 FK – Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Taner Tuncer, Hakan Erkan, Hakan Dursun

        ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner, Berkay, İsmail, Batuhan, Caner (Dk.76 Taha), Ayhan (Dk.76 Alperen), Enes (Dk.83 Ziyahan), Hüseyin Ekici (Dk.60 Gürkan), Tayyib, Ethem (Dk.83 Serkan)

        BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Suphi - Osman, Caner, Özgür (Dk.62 Rauf), Kemal, Abdurrahman, Kerem, Mustafa Çelik (Dk.62 Erçağ), Mustafa Samican (Dk.82 Eray), Berkay, İlker

        GOLLER: Dk.13 Tayyib ve Dk.61 – 82 Ethem (Erciyes 38 FK) Dk.10 Osman (Büyükçekmece Tepecikspor)

        SARI KART: Batuhan, Ayhan (Erciyes 38 FK) Özgür (Büyükçekmece Tepecikspor)

        3’üncü Lig 4’üncü Grup 27’nci hafta maçında Kayseri takımı Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor’u 3-1’lik skorla yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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