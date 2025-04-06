Erciyes 38 FK – Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Taner Tuncer, Hakan Erkan, Hakan DursunERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner, Berkay, İsmail, Batuhan, Caner (Dk.
STAT:RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Taner Tuncer, Hakan Erkan, Hakan Dursun
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner, Berkay, İsmail, Batuhan, Caner (Dk.76 Taha), Ayhan (Dk.76 Alperen), Enes (Dk.83 Ziyahan), Hüseyin Ekici (Dk.60 Gürkan), Tayyib, Ethem (Dk.83 Serkan)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Suphi - Osman, Caner, Özgür (Dk.62 Rauf), Kemal, Abdurrahman, Kerem, Mustafa Çelik (Dk.62 Erçağ), Mustafa Samican (Dk.82 Eray), Berkay, İlker
GOLLER: Dk.13 Tayyib ve Dk.61 – 82 Ethem (Erciyes 38 FK) Dk.10 Osman (Büyükçekmece Tepecikspor)
SARI KART: Batuhan, Ayhan (Erciyes 38 FK) Özgür (Büyükçekmece Tepecikspor)
3’üncü Lig 4’üncü Grup 27’nci hafta maçında Kayseri takımı Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor’u 3-1’lik skorla yendi.
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