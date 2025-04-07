Sözleşmeli erin öldüğü kavganın görüntüsü ortaya çıktı

KAYSERİ'de, Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un (27) öldüğü, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 sanığın hapis, 2 sanığın beraat aldığı dava ise istinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından yeniden görülecek.

Olay, 30 Aralık 2023'te saat 10.00 sıralarında, Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51), meyve-sebze almak için geldikleri halde, bir araçta husumetli oldukları Adem Oral, Nuh Oral (37) ve sözleşmeli Er Turgut Uzun ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral ayaklarından, arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen sözleşmeli er Turgut Uzun da başından yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Turgut Uzun hayatını kaybetti, Adem Oral ise tedavisi sonrası taburcu edildi. Olayla ilgili yakalanıp, gözaltına alınan Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede; Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında sözleşmeli er Turgut Uzun'a karşı olan eylemlerinden dolayı 'Kasten öldürme' suçundan 1'er kez, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral'a karşı eylemleri nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2'şer kez olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz müşteki-sanıklar Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral hakkında ise Kerem, Sıddık Can ve Nimet Taşdemir'e karşı eylemlerinden dolayı 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 3'er kez müebbet hapis cezası talep edildi. Dosyanın geldiği Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yapılan müzekkere yazısı sonrası, dosya güvenlik nedeniyle Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Çorum’da görülen davanın ilk duruşmasında Nimet Taşdemir adli kontrol tedbiriyle salıverilirken, tutuksuz yargılanan müşteki sanık Adem Oral da tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 18 Kasım'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, cinayeti işlediği iddiasıyla Sıddık Can Taşdemir'i, 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl, Nuh Oral'a karşı eyleminden dolayı 6 yıl 9 ay, Adem Oral'a karşı eyleminden ise aynı suçtan 7 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 32 yıl 7 ay 15 gün, müşteki sanık Adem Oral'a ise Kerem, Nimet ve Sıddık Can Taşdemir'e yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan toplam 20 yıl 7 ay, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 21 yıl 7 ay, Kerem Taşdemir ise Adem Oral'a yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplam 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, müşteki sanıklar Nimet Taşdemir ile Nuh Oral'ın ise ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. KARAR İSTİNAFA TAŞINDI Ölen Turgut Uzun’un şikayetçi ailesi ve duruşma savcısı cezanın az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etmesi sonucu dosya, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, delillerin ve sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi sonucuna varıldığını belirterek, davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlıklarına başlanılmasına karar verdi. Sanıklar, 14 Nisan’da Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Bu arada silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. DHA’nın ulaştığı görüntülerde, Oral ve Taşdemir ailesinin kamyonlarının yan yana geldiği, Oral ailesinin içinde olduğu kamyonun hafif şekilde Taşdemir ailesinin kamyonunun önüne kırdığı, bu sırada tarafların kamyondan indiği ve silahlı çatışmanın çıktığı, Adem ve Nuh Oral’ın dışarıda olduğu sırada kamyonda bekleyen Sözleşmeli Er Uzun’un ise tüfekle Sıddık Can Taşdemir tarafından vurulduğu görüldü. Ayrıca, Sıddık Can Taşdemir’in ilk ateşi ettikten 7 dakika sonra yeniden kamyona doğru hızla koştuğu ve tekrar ateş ettiği görüldü. Diğer yandan, hal kompleksi içinde yer alan diğer esnafların da çatışma sırasında panikle sağa sola kaçıştığı kameralara yansıdı. ‘7 DAKİKA SONRA YENİDEN ATEŞ EDİP, HUNHARCA BİR CİNAYET İŞLİYOR’ Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi DHA’ya konuşan ölen Turgut Uzun’un babası Turgay Uzun, “Oğlum 27 yaşındaydı ve bir şekilde vatanına hizmet eden sözleşmeli erdi. İzine geldiği dönemlerde burada Adem ve Nuh arkadaşlarıyla birlikte pazara çıkar, vakit geçirirlerdi. Olay günü de hale geldiklerinde oğlum hunharca katledildi. Oğlum hiçbir şeyden habersiz bir şekilde arkadaşlarına yardım amaçlı bu hale geldi. Fakat, oğlum hiç bilmediği ancak arkadaşları tarafından sonradan husumetli olduğunu öğrendiğimiz kişiler tarafından katledildi. Arkadaşları araçtan atlıyor oğlumu yalnız bırakıyor. Sanki canlı hedef gibi gösteriyor. Diğer cani Sıddık Can denen kişi bir şekilde benim oğluma ateş ediyor. Oğlum araçtan hiç inmediği halde tekrar dönüyor 7 dakika sonra tekrar ateş ediyor. Yani hunharca bir cinayet işliyor” diye konuştu.