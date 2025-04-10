Savcı, şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirimi istedi

KAYSERİ'de, eşi Ahmet Uluyol'u (31) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol'un (28) yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi.

Olay, 4 Kasım 2023'te saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. İki çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol çifti kavga etti. Kavga sonrası, iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Mervenur Uluyol, bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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