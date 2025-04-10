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        Savcı, şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirimi istedi

        KAYSERİ'de, eşi Ahmet Uluyol'u (31) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol'un (28) yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:48 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:51
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        Savcı, şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirimi istedi
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        KAYSERİ'de, eşi Ahmet Uluyol'u (31) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Mervenur Uluyol'un (28) yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi.

        Olay, 4 Kasım 2023'te saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. İki çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol çifti kavga etti. Kavga sonrası, iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Mervenur Uluyol, bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        SEBGİBSLE KATILDI

        Mervenur UIuyol'un yargılanmasına devam edildi. Sanık Uluyol, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, Ahmet Uluyol'un şikayetçi yakınları duruşmada yer almadı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık hakkında beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda sanığın geçmiş yıllarda yaptığı hastane başvurularındaki yaralanmaların maktul Ahmet Uluyol'dan kaynaklı olup olmadığının tıbben ayırt edilemediği belirtildi. Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak sanık Uluyol'un 'Eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını, sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi.

        Mütalaaya ilişkin söz verilen Mervenur Uluyol, "Diyeceğim bir şey yok. Adaletinize güveniyorum" diyerek göz yaşı döktü.

        Mahkeme heyeti, sanık Uluyol'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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