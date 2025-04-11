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        Hafif ticari araçta 9 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı

        KAYSERİ'de hafif ticari aracın iç kapı bölmelerine gizlenmiş 9 kilo 464 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:12
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        Hafif ticari araçta 9 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı
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        KAYSERİ'de hafif ticari aracın iç kapı bölmelerine gizlenmiş 9 kilo 464 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Ö.A. (29), Ş.Ö. (31) ve H.A.Ö.'nün (24) il dışından kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda dron destekli operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilere ait hafif ticari araçta yapılan aramada, iç kapı bölmelerine gizlenmiş 9 kilo 464 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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