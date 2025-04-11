Kayseri'de kar yağışı

Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri, şehir içi yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıp, yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

KAYSERİ'de kar yağışı etkili oldu, kent merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü.

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