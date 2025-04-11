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        Kayseri'de kar yağışı

        KAYSERİ'de kar yağışı etkili oldu, kent merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:40 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:46
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        Kayseri'de kar yağışı
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        KAYSERİ'de kar yağışı etkili oldu, kent merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri, şehir içi yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıp, yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

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