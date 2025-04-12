Kayseri'de 11 araç zincirleme kazaya karıştı; 2 yaralı
KAYSERİ'de 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
KAYSERİ’de 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde meydana geldi. Kar yağışının ardından buz tutan zeminde 11 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.
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