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        Uyuşturucu operasyonunda kalem görünümlü silah ele geçirildi

        KAYSERİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evin gizli bölmesinde 'suikast silahı' olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:20
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        Uyuşturucu operasyonunda kalem görünümlü silah ele geçirildi
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        KAYSERİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evin gizli bölmesinde 'suikast silahı' olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gizli bölmede 70 gram metamfetamin, 4 tabanca, tüfek, 'suikast silahı' olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E. (42), polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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