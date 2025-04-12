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        Çiftçilerden 'zirai don'a karşı 'Spring' sistemi

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesindeki elma üreticileri, ürünlerini zirai dona karşı ağaçların üzerinde oluşturulan buz tabakasıyla 'Spring' yöntemi korumaya çalışıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:25
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        Çiftçilerden 'zirai don'a karşı 'Spring' sistemi
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesindeki elma üreticileri, ürünlerini zirai dona karşı ağaçların üzerinde oluşturulan buz tabakasıyla 'Spring' yöntemi korumaya çalışıyor.

        Türkiye'nin önemli elma üretimi olan ilçelerinden Yahyalı'da çiftçiler, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle ağaçların üzerine su püskürtüp meyve üzerinde buz oluşturma yöntemi olan 'Spring' yöntemine başladı. Soğuk havanın etkisiyle suyun buza dönüştürülüp meyve gözünün ısısını artırmayı hedeflendiği yöntem, birçok çiftçi tarafından tercih edildi.

        Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, "Spring sistemi, eksi 6 veya 7'ye kadar koruma yapıyordu. Bu gece hava eksi 12 derecelere kadar düştü. Spring sistemi koruyamadı ancak biz yine de mücadelemizi yaptık. Çiftçilerin çok büyük kayıpları var. Tarım İl Müdürümüz ve ekipler, hasar tespitine başladılar. Spring sisteminin, bitkiyi koruyup korumadığını buz çözüldükten sonra göreceğiz. Hissedilen hava sıcaklığı eksi 17 derecelere kadar vardı. Koruyup korumadığını yarın göreceğiz" dedi.

        İlçedeki elma üretim kapasitesine değinen Koyuncu, "Yahyalı'da yaklaşık 175 bin ton elma üretim kapasitemiz var. Fakat bu yıl, yiyeceğimiz elmayı da başka yerlerden satın alabiliriz. Don olayı bütün meyvelerde var. Kiraz, erik ve cevize kadar bütün meyveleri soğuk aldı" ifadelerini kullandı.

        Galeri
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