Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Çiftçilerden 'zirai don'a karşı 'Spring' sistemi (2)

        YEŞİLHİSARLIÇİFTÇİLER DE ÖNLEM ALDIKayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki çiftçiler de 'don' olayına karşı ağaçların üzerine su püskürterek soğuk almasını önlemek amacıyla 'Spring' sistemini uyguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:34 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiftçilerden 'zirai don'a karşı 'Spring' sistemi (2)
        ABONE OL

        YEŞİLHİSARLIÇİFTÇİLER DE ÖNLEM ALDI

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki çiftçiler de 'don' olayına karşı ağaçların üzerine su püskürterek soğuk almasını önlemek amacıyla 'Spring' sistemini uyguladı. Dün etkili olan kar yağışının ardından, kent genelinde hava eksi dereceleri gördü. Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftliği Mahallesi'nde elma üremi yapan Sefa Akbulut, çiçek açan ağaçları korumak adına 'Spring' su sistemi uyguladı. Akbulut, "Nisan aylarında genellikle çiçekler açtığında Yeşilhisar'da 'don' olayı olur. Biz de Meteoroloji'den takip edip çiçek açtığında 'Spring' döşüyoruz. Bu yöntemle ağaçlardaki çiçekleri donduruyoruz. Akşam hava sıcaklığı 1-2 derecedeyken spring yöntemini başlatırız. Sabah da hava sıcaklığı 1-2 olduğunda buzlar eriyene kadar sistem çalışır. Herhangi bir zarar olmaz. Bazen 3 gün bile sürdüğü olur. Hava çok soğuk olduğu için springlerimizin bazıları dondu ve çalışmadı. 'Spring' yönteminin uygulanmadığı yerlerde elma, soğuğa dayanamaz. Don olayı gelmeden bahçelerimizin bütün springlerini ya da damlama sistemlerini ayarlıyoruz. Yukarıdan veya aşağıdan sulama ile soğuğun derecesini düşürmeye çalışıyoruz. Gece eksi 14'leri gördük. Çok büyük zararımız oldu. Devletin desteğini bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası

        Benzer Haberler

        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 392 sikke ve obje ele geçirildi
        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 392 sikke ve obje ele geçirildi
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Kayseri'de protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Kayseri'de protesto edildi
        Çiftçilerden 'zirai don'a karşı 'Spring' sistemi
        Çiftçilerden 'zirai don'a karşı 'Spring' sistemi
        Uyuşturucu operasyonunda kalem görünümlü silah ele geçirildi
        Uyuşturucu operasyonunda kalem görünümlü silah ele geçirildi
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı