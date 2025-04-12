Çiftçilerden 'zirai don'a karşı 'Spring' sistemi (2)

YEŞİLHİSARLIÇİFTÇİLER DE ÖNLEM ALDI

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki çiftçiler de 'don' olayına karşı ağaçların üzerine su püskürterek soğuk almasını önlemek amacıyla 'Spring' sistemini uyguladı. Dün etkili olan kar yağışının ardından, kent genelinde hava eksi dereceleri gördü. Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftliği Mahallesi'nde elma üremi yapan Sefa Akbulut, çiçek açan ağaçları korumak adına 'Spring' su sistemi uyguladı. Akbulut, "Nisan aylarında genellikle çiçekler açtığında Yeşilhisar'da 'don' olayı olur. Biz de Meteoroloji'den takip edip çiçek açtığında 'Spring' döşüyoruz. Bu yöntemle ağaçlardaki çiçekleri donduruyoruz. Akşam hava sıcaklığı 1-2 derecedeyken spring yöntemini başlatırız. Sabah da hava sıcaklığı 1-2 olduğunda buzlar eriyene kadar sistem çalışır. Herhangi bir zarar olmaz. Bazen 3 gün bile sürdüğü olur. Hava çok soğuk olduğu için springlerimizin bazıları dondu ve çalışmadı. 'Spring' yönteminin uygulanmadığı yerlerde elma, soğuğa dayanamaz. Don olayı gelmeden bahçelerimizin bütün springlerini ya da damlama sistemlerini ayarlıyoruz. Yukarıdan veya aşağıdan sulama ile soğuğun derecesini düşürmeye çalışıyoruz. Gece eksi 14'leri gördük. Çok büyük zararımız oldu. Devletin desteğini bekliyoruz" dedi.