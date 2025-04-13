Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0

63’üncü dakikada Aytaç Kara’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

60’ncı dakikada gelişen Kasımpaşa kontra atağında uzun topa hareketlenen Fall, Hosseini’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi bu hareket sonrası direkt kırmızı kart göstererek, İranlı stoperi oyun dışına gönderdi.

52’nci dakikada Nuno da Costa’nın ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşta kaleci Bilal yerden uzanarak topu iki hamlede kontrol etti.

SÜPER Lig’in 31’inci haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği ve 10 kişi eksik oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.

KASIMPAŞA: Gianniotis- Espinoza, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Dk. 86 Barak), Ben Ouannes, Sadık Çiftpınar (Dk. 78 Can Keleş) , Nuno da Costa

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