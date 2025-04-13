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        Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0

        STAT: RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan SultanoğluKAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Ramazan Civelek, Hosseini, Kolovetsios (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:00
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        Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0
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        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Ramazan Civelek, Hosseini, Kolovetsios (Dk. 36 Ali Karimi), Carole, Attamah, Kartal Kayra Yılmaz, Mane, Bourabia (Dk. 65 Nurettin Korkmaz), Cardoso, Bahoken (Dk. 60 Nazon)

        KASIMPAŞA: Gianniotis- Espinoza, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Dk. 86 Barak), Ben Ouannes, Sadık Çiftpınar (Dk. 78 Can Keleş) , Nuno da Costa

        GOLLER: Dk. 76 Cardoso

        KIRMIZI KART: Dk. 60 Hosseini (Kayserispor)

        SARI KARTLAR: Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Cardoso (Kayserispor), Hajradinovic (Kasımpaşa)

        SÜPER Lig’in 31’inci haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği ve 10 kişi eksik oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.

        14’üncü dakikada Hajradinovic’in ceza sahası dışından sağ çaprazda yaptığı sert vuruşta top oyun alanının dışına gitti.

        32’nci dakikada Hajradinovic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fall, Hosseini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Ardından yardımcı hakemin uyarısıyla sonrası penaltı kararı ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

        52’nci dakikada Nuno da Costa’nın ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşta kaleci Bilal yerden uzanarak topu iki hamlede kontrol etti.

        60’ncı dakikada gelişen Kasımpaşa kontra atağında uzun topa hareketlenen Fall, Hosseini’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi bu hareket sonrası direkt kırmızı kart göstererek, İranlı stoperi oyun dışına gönderdi.

        63’üncü dakikada Aytaç Kara’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        76'ncı dakikada Mane’nin sağ kanattan ceza sahası yayının hemen dışına gönderdiği topu kontrol eden Cardoso’nun sert vuruşun meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0

        Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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