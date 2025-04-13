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        Mahmut Arıkan: Bu ülkeyi heybedeki turplardan da haybeden işlerden de kurtaracağız

        SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Kimse merak etmesin, biz cuntaya da, cukkaya da müsaade etmeyeceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:12 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:15
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        Mahmut Arıkan: Bu ülkeyi heybedeki turplardan da haybeden işlerden de kurtaracağız
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        SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Kimse merak etmesin, biz cuntaya da, cukkaya da müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeyi heybedeki turplardan da haybeden işlerden de kurtaracağız. Bu kısır polemiklerle ülke gündeminin meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizdeki bu kutuplaşma çok tehlikeli yerlere gidiyor.” dedi.

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 7’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere memleketi Kayseri’ye geldi. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun ile çok sayıda partili katıldı.

        Kongrede partililere seslenen Arıkan, Türkiye’de siyasette gerginlik yaşandığını belirterek, “Maalesef Türkiye’de inanılmaz bir gerginlik var. Önce, diploma meselesi çıktı, ardından birçok insan cezaevine gönderildi, ‘Turpun büyüğü arkada’ lafları ile tansiyon iyice yukarılara çıkartıldı. En son ‘cunta’ tartışmaları ile işler iyice çığırından çıktı. Tarihin en kritik dönemeçlerinden birindeyiz. Ama, gündeme bakıyoruz bir yanda ‘cunta’ tartışmaları, bir yanda ‘cukka’ tartışmaları. Polemikle, suni gündemlerle, kavga siyasetiyle gerçeklerin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Kimse merak etmesin, biz cuntaya da, cukkaya da müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeyi heybedeki turplardan da haybeden işlerden de kurtaracağız. Bu kısır polemiklerle ülke gündeminin meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

        ‘EN UFAK HADİSEDE KUTUPLAŞIR HALE GELDİK’

        Türkiye’nin kutuplaştığını öne süren Arıkan, “23 yıldır iktidardasınız. Asgari ücreti açlık sınırının üstüne çıkarmak istediniz de sizlere muhalefet mi engel oldu. Memura, emekliye hak ettiği artışı yapmak istediniz de sizlere engel mi olan oldu. Memleketin meselelerini tartışmak yerine son 1 kaç hafta içinde boykot meselesini tartışıyoruz. Ülke tam anlamıyla 40 yıl öncesine geri gönderildi. 40 yıl önce sağcılar kahvesi, solcular kahvesi vardı. Şimdi, iktidarın kafesi, muhalefetin kafesi var. Sağcıların sanatçısı solcuların sanatçısı vardı. Bugün yine aynı durum var. Ülkemizdeki bu kutuplaşma çok tehlikeli yerlere gidiyor. Her şeyde en ufak bir hadisede bile maalesef kutuplaşır hale geldik” dedi.

        ‘EMEKLİMİZ PAZARIN KAPANIŞ SAATİNİ BEKLİYOR’

        Boykot tartışmalarına da değinen Mahmut Arıkan, “Siyasi tercihleri üzerinden firmaları, sanatçıları, boykot adı altında hedef göstermeyi yanlış buluyoruz. Zaten perişan olan bu milletimiz, ideolojik değil ama ekonomik olarak zaten boykotta. 22 bin TL alan asgari ücretle çalışanlarımız, kafenin, lokantanın yolunu unutalı yıllar oldu. Bu ülkede 14 bin TL alan emeklilerimiz, artık marketin açılış saatini değil, pazarın kapanış saatini bekliyor. Bu cendereden biran önce çıkmamız lazım. Bozuk ekonomi sisteminin ceremesini maalesef esnaf kardeşlerimiz çekiyor" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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