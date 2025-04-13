Mahmut Arıkan: Bu ülkeyi heybedeki turplardan da haybeden işlerden de kurtaracağız

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Kimse merak etmesin, biz cuntaya da, cukkaya da müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeyi heybedeki turplardan da haybeden işlerden de kurtaracağız. Bu kısır polemiklerle ülke gündeminin meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizdeki bu kutuplaşma çok tehlikeli yerlere gidiyor.” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 7’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere memleketi Kayseri’ye geldi. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede partililere seslenen Arıkan, Türkiye’de siyasette gerginlik yaşandığını belirterek, “Maalesef Türkiye’de inanılmaz bir gerginlik var. Önce, diploma meselesi çıktı, ardından birçok insan cezaevine gönderildi, ‘Turpun büyüğü arkada’ lafları ile tansiyon iyice yukarılara çıkartıldı. En son ‘cunta’ tartışmaları ile işler iyice çığırından çıktı. Tarihin en kritik dönemeçlerinden birindeyiz. Ama, gündeme bakıyoruz bir yanda ‘cunta’ tartışmaları, bir yanda ‘cukka’ tartışmaları. Polemikle, suni gündemlerle, kavga siyasetiyle gerçeklerin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Kimse merak etmesin, biz cuntaya da, cukkaya da müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeyi heybedeki turplardan da haybeden işlerden de kurtaracağız. Bu kısır polemiklerle ülke gündeminin meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.