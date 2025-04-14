Emekli ziraat mühendisi, 3'üncü üniversitesini okuyor

KAYSERİ’de, 3 çocuk babası emekli ziraat mühendisi Kemal Gül (63), Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıfta eğitim görüyor. 9 yıl önce de Felsefe Bölümü’nü bitiren Gül, "İletişime yakın bir ilgi duymaktayım. Fırsatım olursa ya da sağlığım el verirse gazetecilik bölümünü de tamamlamak isterim" dedi.

Kentte yaşayan evli 3 çocuk babası Kemal Gül, 1989 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çeşitli birimlerde çalışan Gül, 2016 yılında da Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Ziraat Fakültesi'nde yüksek lisansını da tamamlayan Kemal Gül, iletişime ilgi duyması nedeniyle 2022 yılında girdiği üniversite sınavı sonrası Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde eğitim görmeye hak kazandı. Gül, 2023 yılında emekli oldu. Muaf olduğu dersler nedeniyle bu yıl mezun olacak olan Kemal Gül, "40 yıla yakın bir süre memuriyet sonrası emekliliğimi isteyerek, öğrenciliğe başladım. Ziraat mühendisi olarak Tarım Bakanlığı'nın farklı birimlerinde görev yaptım ve emekli oldum. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Daha önce fakülte bitirdiğim için bazı derslerden muafım. O yüzden 4 yıllık fakülteyi 3 yıl gibi bir sürede tamamlamış olacağım. İletişim Fakültesini isteme nedenim; iletişime yakın bir ilgi duymaktayım. Çalışma hayatımda emekliliğimi planlarken, iletişimi de tamamlamak istedim" diye konuştu.

‘MESLEK HAYATINA DÖNÜŞ SÖZ KONUSU OLMAZ' Tekrar meslek hayatına dönmeyeceğini söyleyen Gül, "Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde yüksek lisans hakkı elde ettiğim için orada da yüksek lisansımı tamamlama fırsatım oldu. İletişim Fakültesi bu yıl bitmiş olacak. İnsanların 'Bu yaşta niçin eğitme ihtiyaç duyuyorsunuz? Eğitiminizi, mesleğinizi tamamlamışsınız, dinlenme döneminiz, bundan sonraki süreçte emekliliğin hakkını verin, tadını çıkarın' şeklinde birtakım sözleri oldu. Benim burada amacım sadece diploma almak ya da sertifika edinmek değil. Amacım; bilgilerimizi artırmak, kendimizi geliştirmek, fikirsel ve düşünsel boyutlu birtakım kazanımlar elde etmek. Yoksa buradan elde edilen unvan ve kariyerle tekrar bir meslek hayatına dönüş söz konusu olmaz" ifadelerini kullandı. 'ÜNİVERSİTEYE TEKRAR GELDİĞİMDE HİÇBİR ZORLUK YAŞAMADIM' Üniversite okumaya geldiğinde zorluk yaşamadığını ifade eden Kemal Gül, "Dersler hem dinlemeyi hem de çalışmayı gerektiriyor. Sınav ve tez boyutunuz var. Ancak istekle bu iş hiç yorgunluk hissedilmeden aşılabiliyor. Nitekim ben 4 yıllık fakülteyi 3 yılda tamamlamış olacağım. Felsefe yüksek lisansını 2 yılda tamamlamış bulunuyorum. O açıdan sadece bana haz veriyor. Hiç sıkıntı yaşamıyorum. Ben hep avantajına bakarım. Yani dezavantajlı boyutunu hiç görmedim ya da hissetmedim" dedi.