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        Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

        KAYSERİ'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:40
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        Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
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        KAYSERİ'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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