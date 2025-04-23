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        Cam silerken 4'üncü kattan düşüp öldü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİKayseri'de 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Nilgün Köstelekoğlu'nun (65) cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:55 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:55
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        Cam silerken 4'üncü kattan düşüp öldü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Kayseri'de 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Nilgün Köstelekoğlu'nun (65) cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Köstelekoğlu, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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