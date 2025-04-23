Cam silerken 4'üncü kattan düşüp öldü (2)
TOPRAĞAVERİLDİKayseri'de 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Nilgün Köstelekoğlu'nun (65) cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.
TOPRAĞAVERİLDİ
Kayseri'de 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Nilgün Köstelekoğlu'nun (65) cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Köstelekoğlu, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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