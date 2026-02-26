Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        "Engelsiz Melikgazi" minibüsü hizmet vermeye devam ediyor

        Melikgazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Engelsiz Melikgazi" minibüsü çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:29
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran minibüs, ramazan ayında da hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, engelli vatandaşların hastaneye giderken sıkıntı yaşamamaları adına minibüsün her detayının özenle düşünülerek tasarlandığını söyledi.

        Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda farklı ve nitelikli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bedensel engelli kardeşlerimizin kamu hastanelerine giderken ulaşımda zorluk yaşamamaları adına profesyonel bir destek sağlıyoruz. Engelsiz Melikgazi minibüsümüze ihtiyaç duyulması halinde hastalarımız ya da hasta yakınlarımız iletişim merkezimizi arayarak 2 gün önceden randevu oluşturabilirler. Yanlarında bulunan refakatçileriyle kamu hastanesine götürdüğümüz engelli vatandaşımızı hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar evine bırakıyoruz. Aracımızda her detay özenle düşünülmüş durumda. Minibüsün içinde tekerlekli ve akülü araçların rahat binebilmesi için özel bir rampa bulunuyor. Bu mübarek ramazan ayında da her zaman olduğu gibi Engelsiz Melikgazi aracımız hizmete devam ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

