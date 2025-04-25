Kayserispor Başkanı Açıkalın: Hakem arkadaşlarımızdan maksimum özen bekliyoruz

KAYSERİSPOR Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, "Taraftarlarımızın haklı endişeleri var. Bu bana da ulaşıyor. Mevcut hakem özelinde hiç galibiyetimiz olmadığı yönünde mesajlar alıyorum. Ama, her şeyin bir ilki vardır. Başaracağımıza inanıyorum. Biz, bunun gibi bir çok zorlukları aştık. Hakem özelinde maçtan önce ve sonra da çok bunları konuşmak istemeyen bir başkanım. Ancak, şu var; hakem arkadaşlarımızdan sahada maksimum özen bekliyoruz. Biz Anadolu takımları her ne kadar sesimizi duyuramasak da canı en fazla yanan kesimiz" dedi.

Süper Lig’de aldığı sonuçlarla ligin en çok konuşulan ekiplerinden biri olan Kayserispor’un Başkanı Nurettin Açıklan, Demirören Haber Ajansı’na