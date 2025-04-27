Kayserispor-Rizespor: 1-0

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Ramazan Civelek (Dk. 73 Baran Ali Gezek) , Hosseini, Carole, Attamah, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Gökhan Sazdağı, Bourabia (Dk. 72 Mane), Cardoso (Dk. 90+4 Hasan Ali Kaldırım), Nazon (Dk. 86 Talha Sarıarslan)

RİZESPOR: Grbic- Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala (Dk. 59 Zeqiri), Berkay Özcan (Dk. 86 Buljubasıc), Olawoyin, Akintola (Dk. 59 Abdülkadir Ömür), Jurecka (Dk. 46 Varesanovic), Sowe

GOLLER: Dk. 43 Bourabia (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Nazon (Kayserispor) - Jurecka, Olawoyin, Mocsi, Hojer, Muhammet Taha Şahin (Rizespor)

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle puanını 40’a yükseltirken, teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde iç sahada yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Konuk ekip Rizespor ise 40 puanda kaldı.

20’nci dakikada Mithat Pala’nın ceza sahası yayının hemen dışından yaptığı sert vuruşu Kayserispor savunması kafa ile uzaklaştırdı. Dönen topun gelişine vuran Berkay Özcan’ın şutunda ise kaleci Bilal yerden uzanarak topu kornere çeldi.