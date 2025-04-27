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        Kayserispor-Rizespor: 1-0

        STAT: RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş ElbilKAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Ramazan Civelek (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 21:07 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:07
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        Kayserispor-Rizespor: 1-0
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        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Ramazan Civelek (Dk. 73 Baran Ali Gezek) , Hosseini, Carole, Attamah, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Gökhan Sazdağı, Bourabia (Dk. 72 Mane), Cardoso (Dk. 90+4 Hasan Ali Kaldırım), Nazon (Dk. 86 Talha Sarıarslan)

        RİZESPOR: Grbic- Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala (Dk. 59 Zeqiri), Berkay Özcan (Dk. 86 Buljubasıc), Olawoyin, Akintola (Dk. 59 Abdülkadir Ömür), Jurecka (Dk. 46 Varesanovic), Sowe

        GOLLER: Dk. 43 Bourabia (Kayserispor)

        SARI KARTLAR: Nazon (Kayserispor) - Jurecka, Olawoyin, Mocsi, Hojer, Muhammet Taha Şahin (Rizespor)

        Süper Lig’in 33’üncü haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle puanını 40’a yükseltirken, teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde iç sahada yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Konuk ekip Rizespor ise 40 puanda kaldı.

        20’nci dakikada Mithat Pala’nın ceza sahası yayının hemen dışından yaptığı sert vuruşu Kayserispor savunması kafa ile uzaklaştırdı. Dönen topun gelişine vuran Berkay Özcan’ın şutunda ise kaleci Bilal yerden uzanarak topu kornere çeldi.

        42’nci dakikada sağ kanatta Gökhan Sazdağı’nın kullandığı taç atışında Ali Karimi’nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso’nun pasında topun gelişine vuran Bourabia’nın şutu üstten auta gitti.

        43’üncü dakikada Ali Karimi’nin ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Bourabia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp fileleri havalandırdı. 1-0.

        45’inci dakikada Nazon’un sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top yan ağlarda kaldı.

        İlk yarı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        82’nci dakikada gelişen Kayserispor kontra atağında Nazon’un topla buluşturduğu Kartal Kayra’nın vuruşunda kaleci kalesini gole kapadı.

        85’nci dakikada kullanılan serbest vuruşta Alikulov'un kafasında meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

        Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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