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        Eski sevgilisini av tüfeğiyle öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

        KAYSERİ'de tartıştığı eski sevgilisi Hatice Gül'ü (43) av tüfeği ile vurarak öldüren Mustafa Bozkurt (45), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:45
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        Eski sevgilisini av tüfeğiyle öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
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        KAYSERİ'de tartıştığı eski sevgilisi Hatice Gül'ü (43) av tüfeği ile vurarak öldüren Mustafa Bozkurt (45), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 6 Eylül'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile eski sevgilisi Mustafa Bozkurt arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. Hatice Gül hayatını kaybederken, kaçan Mustafa Bozkurt yakalanıp, tutuklandı.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI DOLMUŞ

        Hatice Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos ayı sonunda bittiği belirtildi. Mustafa Bozkurt'un, Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce ayrılıp, başka yerde çalışmaya başladığı öğrenildi. Mustafa Bozkurt hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

        Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına sanık Mustafa Bozkurt, Hatice Gül'ün oğlu ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Kayseri Şehir Hastanesi'nden beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporu okuyarak dosyaya ekledi. Pişman olduğunu söyleyen sanık Mustafa Bozkurt, "1 yıl boyunca kandırıldım. Elimden gelen her şeyi Hatice için yaptım. İnsan başkasını sevebilir. Ama son konuşmamızda bana ve babama çok ağır hakaret ve küfürler edince kendimi kaybettim. Bu suçu işledim. Çok pişmanım. Böyle olsun istemezdim" dedi.

        Hatice Gül'ün yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyip, en ağır cezayı almasını istedi.

        SAVCI, 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ İSTEDİ

        Duruşma savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanık Mustafa Bozkurt'un 'Kadını kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti ise sanık Mustafa Bozkurt'u, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan hiçbir indirim maddesi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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