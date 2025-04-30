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        Kayseri'de 11'inci kattaki dairede çıkan yangında dumandan etkilendi

        KAYSERİ'de 14 katlı binanın 11'inci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen Gamze S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:40
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        Kayseri'de 11'inci kattaki dairede çıkan yangında dumandan etkilendi
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        KAYSERİ'de 14 katlı binanın 11’inci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen Gamze S. (22) hastaneye kaldırıldı.

        Talas ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 14 katlı binanın 11'inci katında yalnız yaşayan Gamze S.'nin dairesinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen Gamze S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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