Kayseri'de 11'inci kattaki dairede çıkan yangında dumandan etkilendi

Talas ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 14 katlı binanın 11'inci katında yalnız yaşayan Gamze S.'nin dairesinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen Gamze S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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