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        Kayseri'de elinde bıçakla yere düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı

        KAYSERİ'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 23:13 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:15
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        Kayseri'de elinde bıçakla yere düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı
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        KAYSERİ'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan F.K., eşinin elinde bıçak bulunduğu sırada yere düşüp yaralandığını bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 1 çocuk annesi Ş.N.K.’yı hastaneye götürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 4374'üncü sokaktaki 11 katlı binada meydana geldi. Binanın son katında oturan F.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi Ş.N.K.’nın elindeki bıçakla yere düşüp yaralandığı belirterek, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde karnından bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen Ş.N.K.’yı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Ş.N.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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