Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Görme engelli öğretmen, okulda öğrencilerin, yeşil sahada topun peşinden koşuyor

        KAYSERİ'de doğuştan yüzde 99 görme engelli Türkçe öğretmeni Emre Aslan (28), gündüzleri okulda, akşamları ise yeşil sahada milli futbolcu olarak ter döküyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli öğretmen, okulda öğrencilerin, yeşil sahada topun peşinden koşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ'de doğuştan yüzde 99 görme engelli Türkçe öğretmeni Emre Aslan (28), gündüzleri okulda, akşamları ise yeşil sahada milli futbolcu olarak ter döküyor. Aslan, "Çocukluğumdan beri öğretmenlik yapmak istiyordum. Sözel alan olduğu için Türkçeyi seçtim. Çocukluktan beri futbolla da hep iç içeyim. Çocukken mahallede arkadaşlarla oynardık. Okul bittikten sonra akşam saatlerinde antrenmanlarımızı yapıyoruz" dedi.

        Kayseri'de görme engelli olarak dünyaya gelen Emre Aslan, ilkokul, ortaokul ve lise hayatını kentteki görme engelli okullarında tamamladı. Çocukluktan beri öğretmen olma hayali kuran Aslan, geçen süreçte Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazandı. Eğitim hayatına devam eden Aslan 2013 yılında görme engelli ağabeyinin vasıtasıyla Kayseri'deki görme engelliler futbol takımına katıldı. Burada takımıyla çeşitli başarılara imza atan Aslan, uluslararası birçok turnuvaya katılarak milli takım oyuncusu oldu. Bir yandan futbola devam eden Aslan, 2023 yılında Melikgazi ilçesi Osman Ulubaş Ortaokulu'nda öğretmenlik hayatına da başladı. Gündüzleri okulda öğrencileriyle ilgilenen Aslan, akşamları antrenmana, hafta sonları ise maçlara katılıyor.

        'TÜRKÇEYE İLGİM VARDI'

        Yaşadığı süreci anlatan Aslan, "Doğuştan görme engelliyim. İki kardeşiz. Ağabeyim de benim gibi doğuştan görme engelli. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite hepsini Kayseri'de okudum. Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Çocukluktan beri öğretmenlik yapmak istiyordum. Sözel alan olduğu için Türkçeyi seçtim. Türkçeye de zaten ilgim vardı. Kitap okumayı severim. Çocukluktan beri futbolla da hep iç içeyim. Çocuklukta mahallede arkadaşlarla oynardık. Zaten futbolu sürekli takip ederim. Fanatik Beşiktaşlıyım. Maçları hem izlerim hem oynarım" diye konuştu.

        'AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK'

        Görme engelli ağabeyinin teşvikiyle görme engelliler takımında oynamaya başlayan Aslan, "Ağabeyim görme engelliler kulübünde olduğu için onun vasıtasıyla da ilk defa 2013 yılında kulüp düzeyinde oynamaya başladım. Kayseri'de görme engelli spor kulübü olduğunu öğrendim. Daha sonra da milli takım düzeyinde oynadım. İlk defa 2017 yılında Avrupa Şampiyonası'na katıldım. 2018'de İspanya'da Dünya Kupası'na katıldık. Daha sonra İtalya'da 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılarak Avrupa ikincisi olduk. 2023 Dünya Kupası'na katıldık. En son olarak da 2024 Paris Olimpiyatları'na katıldık. Avrupa'da final oynadığımız için oraya kota almıştık" ifadelerini kullandı.

        'SPOR YAPMAK ENGELLİLERİN SOSYAL YAŞAMA KATILIMI İÇİN BİR ARAÇ'

        Öğretmenlik ve futbol hayatını bir arada yürüttüğünü belirten Aslan, şöyle konuştu:

        "İllaki bazen yorduğu zamanlar oluyor ama okul bittikten sonra akşam saatlerinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Türkiye'de deplasmanlı ligimiz var. Bir içeride bir dışarıda maç şeklinde 2 haftaya bir maçlarımız oluyor. Şehir dışlarına gidiyoruz. Şehir dışında da zaten maçlarda hafta sonu olduğu için okula da etki etmiyor. Bu yüzden sıkıntı yaşamıyorum. Engelli arkadaşların böyle spor kulüpleri olduğundan haberleri olmayabilir. Sizin vasıtanızla da birçok engelliye ulaşabiliriz. Onlar da gelip kendi bulundukları şehirlerin kulüpleri aracılığıyla spor yapabilirler. Spor yapmak hem sağlık açısından önemli hem de engellilerin sosyal yaşama katılımı, sosyal hayatta daha etkin rol oynaması için bir araç."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı'da kanalizasyon hatlarını yenileme çalışması...
        Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı'da kanalizasyon hatlarını yenileme çalışması...
        Büyükşehir Belediyesi, 6 yılda 750 bin fidanı toprakla buluşturdu
        Büyükşehir Belediyesi, 6 yılda 750 bin fidanı toprakla buluşturdu
        Cezaevinden izinli çıktı, polisten kaçmak isterken uyuşturucuyla yakalandı
        Cezaevinden izinli çıktı, polisten kaçmak isterken uyuşturucuyla yakalandı
        Kayseri'de elinde bıçakla yere düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı
        Kayseri'de elinde bıçakla yere düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı
        Kayseri'de bir kadın bıçakla yaralandı
        Kayseri'de bir kadın bıçakla yaralandı
        Kayseri'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü, polisten kaçarken uyuşturucuyl...
        Kayseri'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü, polisten kaçarken uyuşturucuyl...