Görme engelli öğretmen, okulda öğrencilerin, yeşil sahada topun peşinden koşuyor

KAYSERİ'de doğuştan yüzde 99 görme engelli Türkçe öğretmeni Emre Aslan (28), gündüzleri okulda, akşamları ise yeşil sahada milli futbolcu olarak ter döküyor. Aslan, "Çocukluğumdan beri öğretmenlik yapmak istiyordum. Sözel alan olduğu için Türkçeyi seçtim. Çocukluktan beri futbolla da hep iç içeyim. Çocukken mahallede arkadaşlarla oynardık. Okul bittikten sonra akşam saatlerinde antrenmanlarımızı yapıyoruz" dedi.

Kayseri'de görme engelli olarak dünyaya gelen Emre Aslan, ilkokul, ortaokul ve lise hayatını kentteki görme engelli okullarında tamamladı. Çocukluktan beri öğretmen olma hayali kuran Aslan, geçen süreçte Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazandı. Eğitim hayatına devam eden Aslan 2013 yılında görme engelli ağabeyinin vasıtasıyla Kayseri'deki görme engelliler futbol takımına katıldı. Burada takımıyla çeşitli başarılara imza atan Aslan, uluslararası birçok turnuvaya katılarak milli takım oyuncusu oldu. Bir yandan futbola devam eden Aslan, 2023 yılında Melikgazi ilçesi Osman Ulubaş Ortaokulu'nda öğretmenlik hayatına da başladı. Gündüzleri okulda öğrencileriyle ilgilenen Aslan, akşamları antrenmana, hafta sonları ise maçlara katılıyor.

'TÜRKÇEYE İLGİM VARDI' Yaşadığı süreci anlatan Aslan, "Doğuştan görme engelliyim. İki kardeşiz. Ağabeyim de benim gibi doğuştan görme engelli. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite hepsini Kayseri'de okudum. Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Çocukluktan beri öğretmenlik yapmak istiyordum. Sözel alan olduğu için Türkçeyi seçtim. Türkçeye de zaten ilgim vardı. Kitap okumayı severim. Çocukluktan beri futbolla da hep iç içeyim. Çocuklukta mahallede arkadaşlarla oynardık. Zaten futbolu sürekli takip ederim. Fanatik Beşiktaşlıyım. Maçları hem izlerim hem oynarım" diye konuştu. 'AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK' Görme engelli ağabeyinin teşvikiyle görme engelliler takımında oynamaya başlayan Aslan, "Ağabeyim görme engelliler kulübünde olduğu için onun vasıtasıyla da ilk defa 2013 yılında kulüp düzeyinde oynamaya başladım. Kayseri'de görme engelli spor kulübü olduğunu öğrendim. Daha sonra da milli takım düzeyinde oynadım. İlk defa 2017 yılında Avrupa Şampiyonası'na katıldım. 2018'de İspanya'da Dünya Kupası'na katıldık. Daha sonra İtalya'da 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılarak Avrupa ikincisi olduk. 2023 Dünya Kupası'na katıldık. En son olarak da 2024 Paris Olimpiyatları'na katıldık. Avrupa'da final oynadığımız için oraya kota almıştık" ifadelerini kullandı.