Kıbrıs gazisi, 35 yıldır yatalak oğlu için terk edilen mahalleyi bekliyor

KAYSERİ'de, Kıbrıs gazisi Ali Altun (76) ve doğuştan yatalak engelli oğlu Kemal Altun (35), Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilen Yamula Barajı'nın faaliyete geçmesiyle, bir kısmı su altında kaldığı için terk edilen Taşhan Mahallesi'nde yaşıyor. Mahallede daha önce 250 hanenin yaşadığını belirten Ali Altun, "Oğlum için 35 senedir bu köyü bekliyorum. Oğluma köy hayatı iyi geliyor. Köy suyun karşı tarafına taşındı. Ben ölünce eski köyümüz tamamen bitecek" dedi.

Kocasinan ilçesindeki Taşhan Mahallesi'nin bir kısmı, 2003 yılında Kızılırmak Nehri üzerinde inşa edilip hizmet vermeye başlayan Yamula Barajı'nın su tutması ile sular altında kaldı. Mahallenin su altında kalması sonucu hane sahiplerinin bazıları kent merkezine göç ederken, bir kısmı da sular altında kalan mahallenin karşısına kurulan yeni yerleşim alanına taşındı. Kıbrıs gazisi 3 çocuk babası Ali Altun ise doğuştan yatalak oğlunun şehir merkezinde rahat edememesi nedeniyle, 250 haneden zamanla birçok evin yıkıldığı eski Taşhan Mahallesi'nde eşiyle kalmaya devam etti. Terk edilen mahalleyi 30 yıldır bekleyen Altun, mahallenin yok olmamasını ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.