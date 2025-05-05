Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 40'ı asılsız çıktı

        KAYSERİ'de, yılın ilk 4 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 60'ı gerçek vakaya dönüşürken, yüzde 40'ı ise gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 40'ı asılsız çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ'de, yılın ilk 4 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrıların yüzde 60'ı gerçek vakaya dönüşürken, yüzde 40'ı ise gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu. Merkez müdürü Mustafa Ak, "Yılda 1 milyon 750 bin çağrı alıyoruz. Bu çağrıların yüzde 60'ı vakaya dönüşen kaynak ataması yaptığımız, olaya gittiğimiz vakalar. Yüzde 40'ı ise genellikle bilgi danışma çağrıları, yani vakaya dönüşmeyen çağrılar" diye konuştu.

        Kentte 2025’in ilk 4 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 40'ını vakaya dönüşmeyen gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar oluşturdu. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerine ait acil çağrıların karşılandığı merkezde, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığı ve acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Günde 4-5 bin arasında acil çağrı karşılandığı kentte, çağrıların yüzde 60'lık kısmı ise ilgili kurumlara yönlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlandı. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, "Kayseri 112 Acil Çağrı Müdürlüğü'ne günlük 4-5 bin civarında çağrı geliyor. Bu da yıllık olarak 1 milyon 750 bin çağrıya tekabül eder. Bu çağrıların yüzde 60'ı vakaya dönüşen kaynak ataması yaptığımız, olaya gittiğimiz vakalar. Yüzde 40'ı ise genellikle bilgi danışma çağrıları yani vakaya dönüşmeyen çağrılar olarak adlandırabiliriz. Bu çağrılar genellikle vatandaşların internetten kendi araştırmalarıyla kolaylıkla ulaşabilecekleri bilgiler oluyor. Belki Acil Çağrı Merkezi'ni aramak daha kolay olduğundan burayı arayarak başka kurumun telefon numarasını falan isteyebiliyorlar. Biz, vatandaşlarımızın devletin kaynaklarına gereksiz yere bilerek, isteyerek, kastederek sevk ettiklerini düşünmüyorum. Zaten öyle de düşünmek istemiyoruz" dedi.

        'VAKA OLMADIĞI TESPİT EDİLİRSE CEZASI VAR'

        Merkezi gereksiz arayanlara, idari para cezası verildiğini de söyleyen Ak, "Eğer Acil Çağrı Merkezi'ni ısrarla çağrı bırakıp gereksiz yere burayı meşgul ederse 1500 lira, idari para cezası var. Eğer gerçek bir vaka gibi buraya ihbarı verip daha sonra kaynak ataması yapılan ve olay yerine giden itfaiye ekibi, sağlık ekibi, emniyet ekibi olsun burada böyle bir vaka olmadığını tutanaklar tespit ederlerse bunun karşılığı olarak da 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı da suç duyurusunda bulunulacak" diye konuştu.

        Çağrı karşılayan personelinin yeterli olduğunu söyleyen Ak, "Burada, her vardiyada 14-15 kişi var. Aslında gereksiz çağrılar çok fazla değil. Çağrı hizmetini olumsuz etkiyecek seviyede değil. Ama bazen yoğunluk olduğu zaman gereksiz çağrılar bizim gerçek vakaya biraz gecikmeli müdahalemizi veya ekiplerin olaya biraz gecikmeli gitmelerine sebep olabilir. O yüzden biz bunun kesinlikle olmasını istemiyoruz. Unutamadığımız bir asılsız çağrımız yok. Gerçek bir vakaya yetişemememize neden olan bir çağrı almadık. Genellikle bizim personel sayımız yeterli. İhbarı doğru şekilde sırasıyla alıyoruz. Ekipler de kaynak ataması yapıldığı zaman gidiyorlar. Yani gereksiz çağrılarımız bizim ilimizi zaten çok olumsuz etkileyecek seviyelerde değil. Bizim kaynaklarımız olaylara müdahale edebilecek seviyede. 112 tuşlandığında veya SMS olarak vatandaşımız bizden yardım talep ettiği zaman biz acil çağrı yazılımı denen bir yazılım kullanıyoruz. Bu yazılımla vatandaşımız SMS ile de ihbarda bulunabilir. Telefonla 112'yi tuşlayarak da bize ulaşabilir" dedi.

        'GEREKSİZ ARAMA ORANININ DAHA DA DÜŞMESİNİ İSTİYORUZ'

        Gerçek vakalara daha hızlı müdahale edebilmeleri için gereksiz çağrıların düşük olmasının önemine dikkat çeken Ak, "Acil Çağrı Merkezi olarak vatandaşlarımız kendi maruz kaldıkları veya şahit oldukları acil durumlarda bizi kesinlikle zaman geçirmeden aramaları gerekiyor. Buradaki kurumlar zaten hizmetinde. Bizler hizmetinizdeyiz. Yalnız gereksiz çağrıyı istemiyoruz. Yani bilgi danışma çağrıları genelde bir kurumun telefon numarasının sorulması veya mevzuatla alakalı bir şeyi buradan öğrenmeye çalışmak oluyor. Zaten bu Acil Çağrı Merkezi'nin konusu değil. Ben bunlar için aranmamasını, vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bitpazarında tüketime uygun olmayan gıdalar toplanarak imha edil...
        Kayseri'de bitpazarında tüketime uygun olmayan gıdalar toplanarak imha edil...
        Kötü koku yayılan evden 1 kamyon dolusu çöp çıktı
        Kötü koku yayılan evden 1 kamyon dolusu çöp çıktı
        Kayseri'de 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförünün yargılanmasına...
        Kayseri'de 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförünün yargılanmasına...
        Yaylaya inen ayı, arı kovanlarını parçaladı
        Yaylaya inen ayı, arı kovanlarını parçaladı
        Kayseri'de "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Kayseri'de "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
        Kayseri'de ayılar arı kovanlarına zarar verdi
        Kayseri'de ayılar arı kovanlarına zarar verdi