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        Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki zorbalıkta 3 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemi

        KAYSERİ'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atlarını görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit ettikleri ve araçlarına zarar verdikleri iddiasıyla 3 kişi hakkında, 3 farklı suçtan toplam 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:30
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        Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki zorbalıkta 3 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemi
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        KAYSERİ’de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atlarını görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit ettikleri ve araçlarına zarar verdikleri iddiasıyla 3 kişi hakkında, 3 farklı suçtan toplam 10’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İstanbul'da yaşayan H.Ö., ailesiyle birlikte geçen yıl ekim ayında Kayseri'deki yılkı atlarını görmek için Hacılar ilçesindeki Hürmetçi Mahallesi'ne geldi. Yılkı atlarının sahibi olduğunu iddia eden A.K., H.Ö. ve ailesine fotoğraf çekiminin ücretli olduğunu söyleyerek, para istedi. Para ödemeyi kabul etmeyen H.Ö. ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya A.K.’nın çalışanları da katıldı. Yaşanan arbede sırasında H.Ö. ve ailesi tehdit edilip, darbedilirken, araçlarına da zarar verildi. Cep telefonuyla kaydedilen olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda olayla ilgili A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. Şüpheliler, 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Hacılar Kaymakamlığı ise A.K.’ye 190 bin lira para cezası verdi.

        ATIYLA ÜZERİNE GİDEREK, KIRBAÇLA VURMUŞ

        Aileyi tehdit eden şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, H.Ö.'nün A.K.'nin yanına giderek, 'Dayı sen mi küfrettin ablama? Ablama sen mi küfrettin?' dediği, A.K.'nin ise 'Alana girme diyorum, giriyor' dediği ve atıyla H.Ö.'nün üzerine giderek kırbaçla vurduğu görüldü.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, A.K., B.K. ve M.B.D. hakkında, ‘mala zarar verme’, ‘hakaret’ ve ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan toplam 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen A.K., “Zorla alana girmek istediler. ‘Alana girmek yasak çıkın. Bugün olmaz başka zaman gelin. Beklerseniz de 1 saat sonra yardımcı olayım’ dedim. Hakaret ya da tehdit etmedim” dedi.

        Öte yandan, 18 yaşından küçük olan ve şüphelilerden A.K.’nin oğlu O.K. hakkında ise Kayseri Çocuk Mahkemesi’nde yargılamasının sürdüğü belirtildi. 3 şüpheli önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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