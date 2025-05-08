Miras tartışmasında babasını bıçaklayıp öldürdü

KAYSERİ’de Ertuğrul Reyhan (58), miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada babası Mahmut Reyhan’ı (83) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak’ta meydana geldi. Mahmut Reyhan ile oğlu Ertuğrul Reyhan arasında iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mahmut Reyhan, oğlu Ertuğrul tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Reyhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mahmut Reyhan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ertuğrul Reyhan, polis merkezine götürüldü.