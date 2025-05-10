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        Borç- alacak kavgasında birbirlerini bıçakladılar

        KAYSERİ'de Mert B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 23:30 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:35
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        Borç- alacak kavgasında birbirlerini bıçakladılar
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        KAYSERİ'de Mert B. (20) ile Mert Ali A. (25), borç- alacak kavgasında birbirlerini bıçakla yaraladı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde meydana geldi. Mert B. ve Mert Ali A. arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki genç birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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