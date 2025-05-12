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        AK Parti'li Demir: Yarım asra varan bu terör belasından kurtulmuş olacağız

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde terörden arınmış, huzurlu, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye idealinin oluşmasına şu anda hep beraber şahitlik ediyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:20
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        AK Parti'li Demir: Yarım asra varan bu terör belasından kurtulmuş olacağız
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde terörden arınmış, huzurlu, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye idealinin oluşmasına şu anda hep beraber şahitlik ediyoruz. Önemli günlerden geçiyoruz. İnşallah yarım asra varan ve ülkemizi her yönüyle yoran bu terör belasından da Allah'ın izniyle kurtulmuş olacağız" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Bu kapsamda AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve parti temsilcileri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Mustafa Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden büyük Türkiye'nin, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak adına 2001 yılında başlatılmış bu sürecin dava bilinciyle yürüdüğümüz bu yolun hepimiz neferleriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız nerede bir gözyaşı görse onu silmeyi, nerede bir feryat duysa onu dindirmeyi kendine vazife edinmiş ve mazlumun, mağdurun, masumun yanında olmuş. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız sadece bizim kendi ülkemizin, milletimizin değil aynı zamanda dünyanın önemli, en önemli liderlerinden biri olarak bizim şu anda Türkiye'de uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç olmamıza vesile olmuştur. Küresel anlamda herhangi bir sıkıntı olduğunda dönüp bakılan, ne söylediği merak edilen küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        'BU TERÖR BELASINDAN KURTULMUŞ OLACAĞIZ'

        Belediye başkanları açısından, Kayseri'nin çalışmaları, tecrübeleri ve gelecekle ilgili vizyonunun son derece önemli olduğunu söyleyen Demir, "Ahi Evran'ın bütün değerleriyle yaşandığı bu şehirde bulunmaktan, bu şehirde siz değerli arkadaşlarla bir arada bulunmaktan da büyük memnuniyet duyduğum bilmenizi isterim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde terörden arınmış, huzurlu, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye idealinin oluşmasına şu anda hep beraber şahitlik ediyoruz. Önemli günlerden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Bakanlar Kurulu'ndan sonra konuyla ilgili bizzat açıklamaları olacaktır. Hepimiz o açıklamalarını bekliyoruz. İnşallah yarım asra varan ve ülkemizi her yönüyle yoran bu terör belasından da Allah'ın izniyle kurtulmuş olacağız" diye konuştu.

        'ÖRGÜT FES OLDU, SİLAHLAR BIRAKILIYOR'

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise "Allah'ın izniyle gün bugün, an bu an. İnşallah 40 yılı aşkın süredir asil milletimizin başına bela olan, bu musibetten asil milletimizi kurtardık kurtaracağız. Bunda sayın Cumhurbaşkanımız son derece kararlı, sayın Devlet Bahçeli son derece kararlı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı bir bütün halinde vatanını, milletini sevenlerle beraber omuz omuza, el ele vermek suretiyle bu beladan hep beraber kurtulacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Tabii burada insanların aklına şu geliyor. Peki nasıl oldu? Nasıl oldu vesaire yok. Devlet iradesini koydu. 'Çık konuş' dediler. Ne diyeceksin? Örgütü feshet, silahları bırak. Çıktı konuştu. Örgütü feshet, silahları bırak. Örgüt fesh oldu, silahlar bırakılıyor. Bunun bir süreç çalışması var. Bu çalışmaya göre bir plan dahilinde, program dahilinde bu silahların da elden çıkarılması ile birlikte yargı dahil, idare dahil, mülkiye dahil herkes bu konuda görevini biliyor. Buna göre çalışmalar yapılacak. İnşallah vatanımız, milletimiz bir kez daha sulh ve sükun ile karşılaşacak" dedi.

        'GENÇLERİMİZİN, EVLATLARIMIZIN CANINI KAZANACAĞIZ'

        Rahata ve huzura hep birlikte ulaşacaklarını aktaran Hulusi Akar, şöyle konuştu:

        "Böylece çok ciddi bir şekilde zaman kazanacağız. Kaynak kazanacağız. En önemlisi de gençlerimizin, evlatlarımızın canını kazanacağız. Bu şekliyle turizmdir, sanayidir, ticarettir, tarımdır, hayvancılıktır ne varsa bunların hepsi büyük bir atılımla, fışkırma şeklinde doğuda, güneydoğuda ortaya çıkmak suretiyle bir tarafta ülkemizin, devletimizin güvenliği, bekası var. Diğer tarafta Allah'ın izniyle asil milletimizin, 86 milyon vatandaşımızın hiçbir dini, etnik, mezhepsel köken ayrımı yapmaksızın, 86 milyon beraberiz. Hep birlikte inşallah çok daha rahat, çok daha müreffeh bir şekilde yaşama imkanı bulacağız. Amacımız, gayretimiz budur. İnşallah Allah'ımız halis niyetimizi, dualarımızı kabul edecek. Bu çerçevede layık olduğumuz, rahata, huzura hep beraber ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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