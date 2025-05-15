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        AK Partili Elitaş: Kabuklarını kırmış, prangalarından kurtulmuş, küresel bir güç haline gelmiş Türkiye var

        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Artık kabuklarını kırmış, prangalarından kurtulmuş, zincirlerinden boşalmış sadece kendi içinde ya da bölgesinde güç olan ülke değil, artık küresel güç haline gelmiş bir Türkiye var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 20:37 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:40
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        AK Partili Elitaş: Kabuklarını kırmış, prangalarından kurtulmuş, küresel bir güç haline gelmiş Türkiye var
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        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Artık kabuklarını kırmış, prangalarından kurtulmuş, zincirlerinden boşalmış sadece kendi içinde ya da bölgesinde güç olan ülke değil, artık küresel güç haline gelmiş bir Türkiye var. Bugün Türkiye Yüzyılını inşa etmeye gayret gösterdiğimiz Cumhur İttifakı olarak tüm gövdemizi ortaya koyduğumuz ve son 1 yıldır da ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimizin hamdolsun 12 Mayıs tarihinde terör örgütünün şartsız silahlarını bırakması ve kendisini fesih etmesi ile birlikte artık huzur ve refahın olduğu bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz” dedi.

        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Tohum Temin Töreni’nde konuştu. Türkiye’de çiftçilerin tarım sigortalarına gereken ilgiyi göstermediğini söyleyen Elitaş, “Türkiye su fakiri bir ülke. Türkiye, artık nitelikli bir tarımın yapılması gerektiği ama önünde çeşitli engellerin bulunduğu iklim değişikliklerinin farklı şekilde yaşandığı bir ülke olması münasebetiyle tarım sektörü en zor olan sektörlerden birisi. Mesela son yaşadığımız zirai don olayı. 20 yıla yakın süre önce çıkardığımız tarım sigortalarının, yarısı devlet tarafından karşılanmasına rağmen maalesef tarım sigortalarına bir teveccüh olmadığını üzülerek ifade ediyorum” dedi.

        ‘TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ HALİNE GELMİŞ BİR ÜLKE’

        Türkiye’nin dünyada söz sahibi ülkelerden biri olduğunu ifade eden Mustafa Elitaş, şunları söyledi:

        “Artık Türkiye kabuklarını kırmış, prangalarından kurtulmuş, zincirlerinden boşalmış sadece kendi içinde ya da bölgesinde güç olan ülke değil, artık küresel güç haline gelmiş bir Türkiye var. Bugün Türkiye Yüzyılını inşa etmeye gayret gösterdiğimiz Cumhur İttifakı olarak tüm gövdemizi ortaya koyduğumuz ve son 1 yıldır da Terörsüz Türkiye hedefimizin hamdolsun 12 Mayıs tarihinde terör örgütünün şartsız silahlarını bırakması ve kendisini fesih etmesi ile birlikte artık huzur ve refahın olduğu bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Bu çerçevede hepimiz huzur dolu 784 bin kilometre kare alan ve 86 milyon alan insanın birbiri ile kucaklaştığı, 7’en 77’ye kadar, doğudan batısına, kuzeyinden güneyine kadar herkesin vatan toprağını mamur hale getirebilmek için elimizden gelen gayreti göstermek ve önünde de engeller kalmadığını ifade etmek istiyorum.”

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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