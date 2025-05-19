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        Şampiyon boğa 'Poyraz', 540 bin TL'ye alıcısını buldu

        KAYSERİ'den yurt dışı ve yurt içine büyükbaş satışı yapan Salim Asıl (28), çiftliğindeki, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki 'Poyraz' isimli şampiyon boğasını, Sakarya'dan gelen Cüneyt Taş'a pazarlık sonrası 540 bin TL'ye sattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:05
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        Şampiyon boğa 'Poyraz', 540 bin TL'ye alıcısını buldu
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        KAYSERİ'den yurt dışı ve yurt içine büyükbaş satışı yapan Salim Asıl (28), çiftliğindeki, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki 'Poyraz' isimli şampiyon boğasını, Sakarya'dan gelen Cüneyt Taş'a pazarlık sonrası 540 bin TL'ye sattı. Salim Asıl, “Yorucu ama sonu tatlı olan bir pazarlık oldu” derken, Cüneyt Taş (30) ise "İnternette gördüm. Beğenerek geldim buraya. 'Kar olmazsa, nam olur' dedim. Aldık, yükleyip götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kentte yurt içi ve yurt dışına büyükbaş satan Salim Asıl, çiftliğindeki 'Poyraz' isimli yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki boğasını satışa çıkardı. 2020 yılında Kayseri'den Irak'a ilk damızlık hayvan ihracatı yapan ve aynı dönemlerde en fazla damızlık ihracatı gerçekleştiren Asıl, Simmental Fleckvieh ırkı boğası 'Poyraz'a 550 bin TL istiyor. DHA'nın 'Poyraz' isimli boğayı gündeme getirmesi üzerine, Sakarya'da yaşayan restoran, inşaat ve hayvancılıkla uğraşan iş insanı Cüneyt Taş, 'Poyraz'a alıcı oldu. Telefonda Asıl ile yaptığı anlaşma sonucu Kayseri'ye gelen Taş, 'Poyraz'ı pazarlık sonrası 540 bin TL'ye aldı.

        'POYRAZI'I 540 BİN TL'YE SATTIK'

        Sakarya'dan gelen Taş'a, 'Poyraz'ı sattığını belirten Salim Asıl, "Poyraz 4 yaşında. Simmental ırkı danamız. Şu anda 1500 kilo üzerinde ağırlığı var. Poyraz'a 500 bin TL vermişlerdi. Biz 550 bin istemiştik. Sakarya'dan bir arkadaşımız ulaştı. Kendisi, internette, sosyal medyada ve haberlerde şampiyon danamızı görmüş. Kayseri'ye geleceğini söyledi. Aracı arkadaşla birlikte bugün Kayseri'ye geldiler. Telefonda kısa bir pazarlığımız olmuştu. Aramızda cüzi bir fark vardı. Yorucu ama sonu tatlı olan bir pazarlık oldu. Poyraz'ı 540 bin TL'ye Sakarya'ya Cüneyt Bey'e sattık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

        'BİRBİRİMİZİ YORDUK AMA SONUNDA ALDIK'

        Cevdet Taş ise "Ben Sakarya Adapazarı'ndan geliyorum. Bu danayı da internette gördüm. Buraya beğenerek geldim. Bir aile dostumuz vasıtasıyla iletişime geçtim. Telefonda bir pazarlığımız oldu. Aramızda cüzi miktarda bir pazarlık kaldı. 'Buraya gelirsen güzelliğimi yaparım' dedi. Birbirimizi yorduk ama sonunda aldık. Nasip olursa Sakarya'ya göndereceğim. İstanbul'da yaklaşık 10 yıldır çadır açıyorum. İstanbul'a her sene şampiyon dana götürürüm. Bu sene de gözüm parayı görmedi. 'Kar olmazsa, nam olur' dedim. Aldık, yükleyip götüreceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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