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        13 madalyalı yürüyüş sporcusu Yusuf'un hedefi milli takım

        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde Yusuf Mercan (14), 2022 yılında başladığı atletizmin yürüyüş branşında 13 madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:55
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        13 madalyalı yürüyüş sporcusu Yusuf'un hedefi milli takım
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        KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde Yusuf Mercan (14), 2022 yılında başladığı atletizmin yürüyüş branşında 13 madalya kazandı. Mercan, "Birinci hedefim, milli takım formasını giyerek Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek" dedi.

        Yeşilhisar ilçesinde Şehit Mehmet Güngördü İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Mercan, 3 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine atletizmde yürüme branşına başladı. İlçedeki spor salonunda ve evinde antrenmanlar yapan Mercan, geçen süreçte katıldığı yarışmalarda 13 madalya kazandı. Yaşadığı süreci anlatan Yusuf Mercan, "Atletizmde bu branşa başlamamın asıl nedeni, beden eğitimi öğretmenim tarafından keşfedilmemdi. Birinci hedefim, milli takım formasını giyerek Türkiye'yi yurtdışında temsil etmek. Hem Türk halkını hem de ailemi gururlandırmak istiyorum. İkinci hedefim ise beden eğitimi öğretmeni olmak. Bunlar için gecemi gündüzüme katarak, azim ve kararlılıkla çalışıyorum. 2022 yılında başladığım atletizmde yürüyüş branşında 3 yılda toplam 13 tane madalya alarak kendimce rekor kırdığıma inanıyorum. Geçtiğimiz mart ayında, okullar arası şampiyonada Türkiye 3'üncüsü oldum. Bursa'da Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 5'incisi oldum" diye konuştu.

        'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

        Fatma Mercan ise "Oğlumun 3 yılda göstermiş olduğu başarıdan dolayı onu tebrik ediyorum. Oğlumla gurur duyuyorum. Umarım başarılarının devamı gelir. Milli takıma katılmayı istiyor. Devletimizden desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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