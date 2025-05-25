Bakan Işıkhan: Önceliğimiz işin geleceğinden önce, işçimizin geleceği (2)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş’te Güvenli Gelecek' programı ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı’nın açılışı programında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sincan İlçe Müdürlüğü’nün standında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' uygulaması kapsamında vücut kitle indeksi ölçümü yaptırdı. Bakan Işıkhan, vatandaşları vücut kitle indeksi yaptırmaya davet etti.

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