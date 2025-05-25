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        Kayserispor-Bodrum FK: 1-1

        STAT: RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Serkan ÇimenKAYSERİSPOR: Onurcan Piri- Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:08 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:08
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        Kayserispor-Bodrum FK: 1-1
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        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

        KAYSERİSPOR: Onurcan Piri- Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 89 Kayra Cihan), Baran Ali Gezek, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Jeanvier), Ramazan Civelek (Dk. 69 Mane), Mehmet Eray Özbek (Dk. 46 Talha Sarıarslan), Cardoso, Nazon (Dk. 75 Nurettin Korkmaz)

        BODRUM FK: Sousa- Üzeyir Ergün (Dk. 78 Puşcaş), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 88 Okita), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Celal Dumanlı), Fredy, Taylan Antalyalı, Bardhi, Seferi (Dk. 61 Ahmet Aslan), Brazao (DK. 88 Zdravko)

        GOLLER: Dk. 62 Nazon (Kayserispor), Dk. 13 Brazao (Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Gökhan Sazdağı, Mane, Nurettin Korkmaz (Kayserispor), Ajeti, Ali Aytemur (Bodrum FK)

        Süper Lig’in 37'nci haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Bodrum FK'nın küme düşmesi kesinleşti.

        11’nci dakikada Carole'un sol kanattan yaptığı ortada kale direğinin arkasına hareketlenen Ramazan Civelek'in gelişine yaptığı vuruşta top oyun alanının dışına çıktı.

        13’üncü dakikada Bodrum FK'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası kontra atağa çıkmak isteyen Kayserispor’da Mehmet Eray topu Brazao’ya kaptırdı. Ceza sahası yayının hemen sağında seri çalımlarla Kayserispor ceza sahasına giren Brazao’nun sol ayağı ile yerden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 1-0.

        17’nci dakikada Brazao'nun gönderdiği topa hareketlenen Fredy'nin kaleye paralel yaptığı ortada, Seferi topa dokunamadı.

        21’inci dakikada Cardoso’nun ara pasında Nazon topa hareketlenirken, meşin yuvarlak kaleci Sousa’da kaldı.

        42’nci dakikada Seferi’nin ceza sahası yayının hemen dışından sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Onurcan topu iki hamlede kontrol etti.

        45’inci dakikada Seferi’nin ara pasında ceza sahası içinde Bardhi topa hareketlenirken, Kayserispor savunması topu kornere gönderdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        53’üncü dakikada Cardoso’nun sol kanattan yaptığı ortada kafa topuna yükselen Talha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin sağından oyun alanının dışına çıktı.

        62’nci dakikada Gökhan Sazdağı’nın sağ kanattan yaptığı ortada topa yükselen ceza sahası içinde penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi. 1-1.

        66’ncı dakikada gelişen Kayserispor kontra atağında sol kanatta topla buluşan Cardoso’nun ara pasında Nazon topa hareketlendi. Kalesini terk eden Sousa ise topa müdahale ederek kalesindeki tehlikeyi önledi.

        87’nci dakikada Brazao’nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Bardhi’nin kafa vuruşu kaleci Onurcan’da kaldı.

        90’ncı dakikada Cardoso’nun derinlemesine gönderip Mane’yi hareketlendirdiği top kaleci Sousa’da kaldı.

        90+3’üncü dakikada Bardhi’nin ceza sahası yayının hemen dışından gelişine vurduğu sert şutta top oyun alanının dışına çıktı.

        Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erirken, Bu sonuçla konuk ekip Bodrum FK, Süper Lig'e veda eden son takım oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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