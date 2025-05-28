Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti

        KARA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatı, seçkin gözlemci günü ile devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KARA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatı, seçkin gözlemci günü ile devam etti.

        Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından yapılan ve 12 Mayıs'ta başlayan Erciyes 2025 Hava İndirme Tatbikatı, seçkin gözlemci günü hava indirme kılavuz harekatıyla devam etti. Tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4'üncü Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve askeri yetkililer izledi. Mehmetçik tarafından bugün icra edilen tatbikatta senaryo gereği, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki paraşütçü komandolar, bölgeye indirme yaptı. Paraşütle atlayan komandolar, temsili olarak düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgedeki bir hedef, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) TB-2 ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen topçu bataryaları ile de bölgedeki bazı hedefler imha edildi. Hedeflerin imha edilmesi sonra bölgenin kontrolünün ardından da AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi. Tatbikatta, 36’sı yabancı 1003 personel yer alırken, 7 uçak, 5 helikopter olmak üzere 12 hava aracı kullanıldı.

        Tatbikat, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya olmak üzere 13 ülkenin bayrağının taşıyan askerlerin yaptığı saygı atlayışı ile sona erdi. Tatbikat sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet, sahada kullanılan yerli ve milli üretim silahların olduğu sergi alanını da gezerek, Kale, KN 12, KNT 76 keskin nişancı tüfekleri, KMG 556 hafif makineli tüfek ve MPT 76 hakkında bilgi aldı. Baykar- HAVELSAN gibi savunma sanayisinde yerli ve milli üretim yapan şirketlerin de sergi alanlarının bulunduğu tatbikat alanında yerli insansız hava aracı 'Alpin', 'Bayraktar Mini İHA Bulut' ve 'Baha' gibi insansız hava araçları da tatbikatı takip edenlerin beğenisine sunuldu. Tatbikatın, 30 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        "İspanya Gazze'deki katliama karşı sesini daha güçlü yükseltecek"
        "İspanya Gazze'deki katliama karşı sesini daha güçlü yükseltecek"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Melikgazi'de Keykubat Mahallesi'ne yapılacak aile sağlığı merkezinin protok...
        Melikgazi'de Keykubat Mahallesi'ne yapılacak aile sağlığı merkezinin protok...
        Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu
        Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu
        'Erciyes 2025 Tatbikatı'nda seçkin gözlemci günü; C-130'dan atladılar
        'Erciyes 2025 Tatbikatı'nda seçkin gözlemci günü; C-130'dan atladılar
        "Erciyes-2025 Tatbikatı" seçkin gözlemci günü ile devam ediyor
        "Erciyes-2025 Tatbikatı" seçkin gözlemci günü ile devam ediyor
        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi eski icra müdürü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi eski icra müdürü yakalandı