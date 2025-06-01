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        DEM Parti Van Milletvekili Dindar, trafik kazasında yaralandı

        DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor maçı için Kayseri'ye gelirken trafik kazası geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:42 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:42
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        DEM Parti Van Milletvekili Dindar, trafik kazasında yaralandı
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        DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri’de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor maçı için Kayseri’ye gelirken trafik kazası geçirdi. Dindar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Topaklı ve Kalaba beldesi yakınlarındaki Çalılıgedik mevkisinde meydana geldi. DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar yönetimindeki 06 ER 940 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milletvekili Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. DEM Partili Dindar’ın Kayseri’de oynanan TFF 2’nci Lig play- off mücadelesi için Ankara’dan Kayseri’ye geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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