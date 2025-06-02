TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Kayseri'de

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde değerlendirme toplantısına katıldı. Komisyon Başkanvekili Bülent Tüfenkçi, “Amacımız komisyon olarak özellikle dondan etkilenen çiftçilerimizi ve temsilcilerini birebir dinleyerek hem ilimize ve ilçemize vermiş olduğu zararları yerinde tespit etmek, aynı zamanda bundan sonra bu tip afetlerin olmaması noktasında veya olursa da neler yapılması noktasında hep beraber, sizden aldığımız bilgileri raporlaştırarak etkilerini değerlendirmek” dedi.

Türkiye’nin farklı illerinde geçen nisan ayında yaşanan zirai donun ardından sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin başkanlık yaptığı heyet Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Heyette komisyon üyeleri AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç yer aldı. Komisyon üyeleri ilk olarak ilçede yer alan Gençlik Merkezi'ndeki toplantı salonunda değerlendirme toplantısına katıldı. Heyete, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da eşlik etti.