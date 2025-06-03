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        Sokakta tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu

        KAYSERİ'de A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 02:00 Güncelleme: 03.06.2025 - 02:05
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        Sokakta tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu
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        KAYSERİ'de A.A., sokakta tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurarak yaraladı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak'ta meydana geldi. A.A. ile H.A.E. (20), D.E. (20) ve B.E. (51) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüye tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.A.E., D.E. ve B.E., A.A. tarafından tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan A.A., polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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