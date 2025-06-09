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        Kayserispor Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdı

        KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 00:17 Güncelleme: 09.06.2025 - 00:20
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        Kayserispor Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdı
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        KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kayserispor’da göreve geldikten sonra ligin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bosna Hersek asıllı Hırvat Teknik adam Sergej Jakirovic, sarı kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti. Jakirovic'in, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'in yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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