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        Kayseri'de yola dökülen madeni yağ nedeniyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, yağ nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 21:24 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:30
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        Kayseri'de yola dökülen madeni yağ nedeniyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, yağ nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Yeni Sanayi sitesi üzerinde meydana geldi. Ceyhan Çetin Arslan yönetimindeki 50 AES 621 plakalı motosiklet, yağ nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Arslan ile arkasındaki Nesrin Karaman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, Yahyalı Belediyesi ekipleri de kazaya neden olan madeni yağın döküldüğü yolda kumlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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