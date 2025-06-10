Kayseri'de ahşap fabrikasının silosundaki yangın söndürüldü
KAYSERİ'de ahşap fabrikasının silosunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
KAYSERİ’de ahşap fabrikasının silosunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 17’nci Caddede meydana geldi. Ahşap üretimi yapılan bir fabrikanın silo bölümünde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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