Kayseri'de ahşap fabrikasının silosundaki yangın söndürüldü

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 17’nci Caddede meydana geldi. Ahşap üretimi yapılan bir fabrikanın silo bölümünde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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