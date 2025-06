İki kuzeni ile dayılarını öldüren firari sanığın avukatına beraat

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) öldüren firari sanık Mehmet Yılmaz'ın (41) avukatı Emre Ayan, 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılandığı davadan beraat etti.

Olay, 3 Ocak 2022'de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz, 1255 gündür yakalanamadı.

3 KEZ MÜEBBET TALEBİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Yılmaz hakkında ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'Silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen Mehmet Y. isimli arkadaşı hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Dosyaya bakan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı istendi.

'25 YILDIR TERTEMİZ BİR SİCİLİM VAR'

Emre Ayan, savunmasında, "Şu an iftiraya uğruyorum. Ben olmayan bir olay üzerine kendimi savunuyorum. Benimle alakalı bir tutanak yok. Olay tarihinde Kayseri'de değildim. Şu an idama gideceğimi bilsem, mesleki ahlak gereği müvekkilime dair meslek sırlarımı söylemem. 4 yıl geçmiş bir kayıt çıkmaz mı? Çünkü benim bir eylemim yok. 25 yıldır tertemiz bir sicilim var. Benim her şeyim kayıt altında" dedi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları reddedip, beraatlerini istedi.

FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, Mehmet Y.'yi 'Suçluyu kayırma' suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 3 yıl 9 aya düşürdü. Heyet, Emre Ayan'ın da delil yetersizliğinden beraatine hükmetti. Osman Y. ile Oğuzhan Y. ise yargılandıkları suçlar kapsamında para cezasına çarptırıldı. Firari sanık Mehmet Yılmaz dosyası da ayrıldı.