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        Kayseri'de köpek dövüştüren 8 kişiye gözaltı

        KAYSERİ'de köpek dövüştürdüğü tespit edilen 8 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 18:21 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:25
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        Kayseri'de köpek dövüştüren 8 kişiye gözaltı
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        KAYSERİ'de köpek dövüştürdüğü tespit edilen 8 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinde yapılan araştırmasında köpek dövüşü yaptırıldığına dair görüntüler tespit etti. Bu kapsamda yapılan çalışma sonucu belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Köpek dövüşünü organize eden M.C., dövüşte kullanılan iki köpeğin sahibi A.O.G.ve O.K., köpek dövüşünde hakemlik yapan S.U. ve köpek dövüşüne yardımcı olan H.D., M.A., A.B. ve H.Ç. yakalandı. Dövüşte kullanılan 2 Anadolu Çoban Köpeği, muhafaza altına alınarak hayvan barınağına götürülmek üzere Sarıoğlan Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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