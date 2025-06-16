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        Kayseri'de traktör uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır 8 yaralı

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:50
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        Kayseri'de traktör uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır 8 yaralı
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        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Divrik Dağı'ndaki yaylaya seyir halinde olan Hasan İbili idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan aynı aileden Kerim P., Cennet P., Fadime P., Barış P., Emine P. ve Rahime P. ile Ali K. yaralandı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan 2 yaralı, ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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