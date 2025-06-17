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        Annesinin sergisi için devlet büyükleri ve hayvan figürlerini halı üzerine çizdi

        KAYSERİ'deElif Sevde Karaoğlan (27), Seramik Kadın Kooperatifi Başkanı annesinin açtığı sergi için eski dokuma ve baskı halıların üzerine Sultan Alparslan, Kanuni Sultan Süleyman gibi devlet büyükleri ile hayvan figürleri resmetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:45
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        Annesinin sergisi için devlet büyükleri ve hayvan figürlerini halı üzerine çizdi
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        KAYSERİ'deElif Sevde Karaoğlan (27), Seramik Kadın Kooperatifi Başkanı annesinin açtığı sergi için eski dokuma ve baskı halıların üzerine Sultan Alparslan, Kanuni Sultan Süleyman gibi devlet büyükleri ile hayvan figürleri resmetti. 3 ayda 8 resim yapan Karaoğlan, "İlk başlarda eski yün halılardan başladık. Onların üzerine resim yaptım. Ondan sonra baskı halılara akrilik boyayla fırça tekniğiyle bu eserleri ortaya çıkardık" dedi.

        Kayseri'de yaşayan Elif Sevde Karaoğlan, 2022 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Geçen süreçte duvar resimleri ve çeşitli işler yapan Karaoğlan'a, Nefes Seramik Kadın Kooperatifi Başkanı annesi Gülümser Karaoğlan içinde halıların bulunacağı bir sergi açılacağını söyledi. Bu sergi için halıların üzerine resimler çizmeye başlayan Elif Sevde Karaoğlan, akrilik boya kullanarak fırça tekniğiyle eski dokuma ve baskı halıların üzerine 3 ayda 8 resim yaptı. Resimlerinde Sultan Alparslan, Kanuni Sultan Süleyman gibi devlet büyükleri ile hayvan figürlerine yer veren Karaoğlan'ın çizdiği resimler, Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi'nin de iş birliğiyle 'Nefesten Hanımeli'ne Emeğin Yolculuğu' ismiyle sergilenmeye başlandı.

        'HALILARA RESİM ÇİZMEME ANNEM ÖNCÜLÜK ETTİ'

        Elif Sevde Karaoğlan, "2022 yılında Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümünden mezun oldum. Kayseri'de duvar resimleri yapıyorum. Ayrıca halılara da resim yapıyorum. Halılara resim çizmeme annem öncülük etti. Sergi oluşturacağını söyledi ve halıların üzerine resim çizmemi istedi. Bu daha çok geri dönüşüm projesi. İlk başlarda eski yün halılardan başladık. Onların üzerine resim yaptım. Ondan sonra baskı halılara akrilik boyayla fırça tekniğiyle bu eserleri ortaya çıkardık" diye konuştu.

        'ÖZEL TARASIM FİGÜRLER DE KULLANABİLİYORUZ'

        Çizdiği resimlere çok fazla ilgi olduğunu aktaran Karaoğlan, "Şu anda geri dönüşler çok güzel. Herkes çok beğendi. Herkes çok gurur duyduğunu söyledi. Çok memnun kaldılar. Bunlar satışa çıkacak ama bugün ilk gün olduğu için fiyat belirlemedik. Özel tasarım istenirse özel tasarım figürler de kullanabiliyoruz. Biz şu an geçmişten günümüze gelen güzellikleri kullandık. Herhangi bir tasarım istenirse onları da halıların üzerine yapabiliriz. Çizdiğimiz resimlerde Alparslan, semazen, Kanuni Sultan Süleyman gibi kişiler var. Filistin olaylarına dikkat etmek için bir tane de Filistin ile alakalı resim yaptık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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