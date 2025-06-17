Annesinin sergisi için devlet büyükleri ve hayvan figürlerini halı üzerine çizdi

KAYSERİ'deElif Sevde Karaoğlan (27), Seramik Kadın Kooperatifi Başkanı annesinin açtığı sergi için eski dokuma ve baskı halıların üzerine Sultan Alparslan, Kanuni Sultan Süleyman gibi devlet büyükleri ile hayvan figürleri resmetti. 3 ayda 8 resim yapan Karaoğlan, "İlk başlarda eski yün halılardan başladık. Onların üzerine resim yaptım. Ondan sonra baskı halılara akrilik boyayla fırça tekniğiyle bu eserleri ortaya çıkardık" dedi.

Kayseri'de yaşayan Elif Sevde Karaoğlan, 2022 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Geçen süreçte duvar resimleri ve çeşitli işler yapan Karaoğlan'a, Nefes Seramik Kadın Kooperatifi Başkanı annesi Gülümser Karaoğlan içinde halıların bulunacağı bir sergi açılacağını söyledi. Bu sergi için halıların üzerine resimler çizmeye başlayan Elif Sevde Karaoğlan, akrilik boya kullanarak fırça tekniğiyle eski dokuma ve baskı halıların üzerine 3 ayda 8 resim yaptı. Resimlerinde Sultan Alparslan, Kanuni Sultan Süleyman gibi devlet büyükleri ile hayvan figürlerine yer veren Karaoğlan'ın çizdiği resimler, Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi'nin de iş birliğiyle 'Nefesten Hanımeli'ne Emeğin Yolculuğu' ismiyle sergilenmeye başlandı.