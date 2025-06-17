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        Prof. Dr. Yıldız: KKKA ülkemizde 1000'e yakın vaka ve 50'ye yakın ölüme neden oluyor

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:00
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        Prof. Dr. Yıldız: KKKA ülkemizde 1000'e yakın vaka ve 50'ye yakın ölüme neden oluyor
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Orhan Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında geçen yıla göre artış yaşandığına dikkat çekerek, "Ülkemizde son 20 yılda görülen toplam KKKA vaka sayısının 15-20 bin civarında olduğunu biliyoruz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı her yıl ülkemizde 1000'e yakın vaka ve 50'ye yakın ölüme neden oluyor" dedi.

        ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınması ile birlikte görülmeye başlanan kene vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kene kaynaklı ölümler sonrası enfeksiyon hastalıklarının yeniden gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Yıldız, "Covid-19 döneminde de benzer şekilde enfeksiyon hastalıkları ön plana çıkmıştı. Şimdi de onunla kıyaslanamayacak kadar az olmakla birlikle KKKA ile birlikte enfeksiyon hastalıkları gündeme geldi. Keneler bölgemizde ve dünyada yaygın olarak bulunmakta. Keneleri tamamen temizlemek mümkün değil. Parklar, bahçeler, çocukların ve insanların yoğun bir şekilde gittikleri yerlerin ilaçlanması gerekir ama tamamen yok etmek mümkün değil. Keneler aslında sadece insanlardan ya da sadece sıcakkanlı hayvanlardan kan almak için yapışan ya da beslenmeye çalışan bir hayvan. Sorun kenenin taşıyabileceği hastalıklarda sadece KKKA değil. Belki en yaygın ve ölümcül olanı KKKA ama bunun dışında tifüs benzeri hastalıklar, döküntü ile seyreden kene kaynaklı beyin iltihabı gibi kenenin onu taşıması kaydıyla pek çok hastalığa neden olabilir. Şu an gündemimizde olan ve bizim bölgemizde de vakalara neden olan bazı tür kenelerde KKKA virüsünün bulunması, bu virüsü taşıyorsa keneler size temas ettiği zaman bunu size bulaştırma riski yüksek olacaktır" dedi.

        'YANLIŞ BİLGİLENDİRMELER YAPILIYOR'

        Prof. Dr. Orhan Yıldız, hastalığın kene ısırıklarının 1000'de 1'inde görüldüğünü, her kene ısırmasının hastalık anlamına gelmediğine dikkat çekerek, "Uçaktan kene atıldığı gibi spekülatif haberler, yanlış bilgilendirmeler yapılıyor. Biz, 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de, vaka sayılarında artış görüyoruz. Ülkemizde son 20 yılda görülen toplam KKKA vaka sayısının 15-20 bin civarında olduğunu biliyoruz. Bu yıl belki önceki yıllara göre vaka sayısı fazla olacak gibi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı her yıl ülkemizde 1000'e yakın vaka ve 50’ye yakın ölüme neden oluyor. Bu da yüzde 5'e tekabül ediyor. Her KKKA bulaşan 100 kişiden 5’inin ölümüne neden olabilecek bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu yıl belki önceki yıllara göre sanki vaka sayısı fazla olacak gibi. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

        BU BÖLGELERE DİKKAT

        Kenenin Tokat ve civarında çok yaygın görüldüğünü söyleyen Yıldız, "Her kene ısırığının KKKA hastalığına neden olduğu yanlış bir düşünce. Virüsü taşıyor olması gerekiyor. Virüsü taşımıyorsa herhangi bir bulaştırıcılık söz konusu olmayacaktır. Bu oran çok düşük. Sadece bizim bölgemizde bir hat çizecek olursak Tokat, Çorum, Sivas, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ilçeleri gibi bölgeler sayılabilir. Bu bölgelerdeyseniz daha dikkatli olmanız gerekiyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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