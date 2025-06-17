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        Kayseri'de kenenin ısırdığı 2 çocuk annesi öldü

        KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kenenin ısırdığı 2 çocuk annesi Ülviye Torun (36), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:40
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        Kayseri'de kenenin ısırdığı 2 çocuk annesi öldü
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        KAYSERİ’nin Pınarbaşı ilçesinde kenenin ısırdığı 2 çocuk annesi Ülviye Torun (36), hayatını kaybetti.

        Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Ülviye Torun'u kene ısırdı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki adresine gelen Torun, bir süre sonra rahatsızlandı. 4 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Torun, bugün hayatını kaybetti. Torun'un cenazesi, Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde toprağa verilecek. Öte yandan Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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